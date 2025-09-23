Para el servicio de neurocirugía: Alcaldía de Iribarren y Gobernación de Lara entregan craneotomo y electrobisturís al HCUAMP

‎Dando respuesta a una de las solicitudes más importantes de la población, la Gobernación del estado Lara junto a la Alcaldía del municipio Iribarren, hicieron entrega de un craneotomo y electrobisturíes necesarios para el servicio de neurocirugía y cirugía general del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), ubicado en la ciudad de Barquisimeto.

‎La entrega formal, contó con la presencia del Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes; el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero; Elizabeth Manzanilla de Valecillos, Secretaria del Poder Popular para la Salud; Linda Amaro, directora del Hcuamp, Yhoanna Linarez, presidenta del Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES); entre otras autoridades en materia de salud.



‎De esa manera, el Gobernador larense, manifestó que la entrega corresponde a una inversión social para satisfacer los requerimientos de la población en el ámbito de salud, «estamos entregando los equipos necesarios, entre ellos un craneotomo, mientras que para el uso de las cirugías generales el alcalde de Iribarren está entregando los electrobisturí; por ende agradezco su esfuerzo, porque apartó recursos de la Feria Internacional de Barquisimeto y los invirtió en el material y equipo necesario», señaló Reyes Reyes.

‎Por su parte, el líder local Yanys Agüero, reseñó: «Para nosotros todo este trabajo que hemos venido realizando es un compromiso con nuestro pueblo; la articulación entre el gobierno nacional, regional y municipal, nos permite aportar los equipos e insumos y así garantizar las condiciones óptimas a pesar de las dificultades», acotó la autoridad local que la iniciativa responde a una de las demandas más sentidas por la población, lo que busca reactivar y fortalecer la capacidad quirúrgica del sistema público de salud en la entidad.



‎Por último, el Doctor William Arrieche, encargado del área de neurocirugía, comentó que es de vital importancia recibir los equipos ya que a diario se reciben un alto número de pacientes, «el craneotomo viene a solucionar muchos casos de tumores de personas que acuden a este recinto, por ello, agradecemos al Gobernador Luis Reyes Reyes y al Alcalde Yanys Agüero, por esta importante entrega», culminó el galeno.



