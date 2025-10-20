Papa León XIV recibe a la Alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez y a la delegación Venezolana en el Vaticano

La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas indicó que en el encuentro participaron «feligreses de los seis países que tenemos ahora nuevos santos».

Este lunes, la delegación venezolana que se encuentra en la Ciudad del Vaticano, liderada por la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, sostuvo una audiencia con el Papa León XIV como parte de las jornadas de fe tras la canonización de los venezolanos San José Gregorio Hernández y Santa Madre Carmen Rendiles.

Leer También: «Reconózcanse como hermanos»: El llamado del Papa León XIV a Venezuela tras canonización de sus santos

«Hemos sostenido una audiencia con el Papa León XIV, en el Vaticano, como parte de esta jornada de fe, en la que han participado los feligreses de los seis países que tenemos ahora nuevos santos«, indicó Meléndez en su cuenta de Instagram.



La alcaldesa aseguró que el encuentro fue «maravilloso y un compartir histórico» haciéndolos sentir «verdaderamente muy orgullosos» de formar parte de esta ceremonia.

Asimismo, reiteró que el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles «son nuestra mayor inspiración» y les pidió su protección para el pueblo de Venezuela y del mundo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión