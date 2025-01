Papa Francisco confirmó tener archivos sobre «abusos, corrupción y negocios oscuros» en el Vaticano

El Papa Francisco realizó importantes revelaciones en su libro autobiográfico «Spera» (Esperanza), publicado este martes. En el texto, el pontífice narra que su predecesor, Benedicto XVI, le entregó una «gran caja blanca» tras su renuncia como sumo pontífice. Esta caja contenía archivos sobre los escándalos que han afectado a la Iglesia Católica.

Según cita The Guardian, durante una visita a Benedicto en Castel Gandolfo, la residencia de verano papal al sur de Roma, poco después de ser elegido sumo pontífice en 2013, Francisco recuerda que su predecesor le dijo: «Todo está aquí». Los documentos incluyen «situaciones más difíciles y dolorosas», como casos de abuso, corrupción, negocios oscuros y malas acciones.

El Papa Francisco relata que Benedicto XVI le comentó: «He llegado hasta aquí, he tomado estas medidas, he eliminado a estas personas. Ahora te toca a ti». Francisco asegura que ha continuado el camino trazado por su predecesor, aunque no especifica a qué escándalos estaban relacionados los archivos de la caja.

Benedicto XVI anunció su renuncia en febrero de 2013, citando razones de salud, después de un año marcado por las revelaciones de «Vatileaks», que expusieron corrupción, conflictos internos y mala gestión financiera en el Vaticano. Además, su pontificado se vio afectado por acusaciones de abusos sexuales a menores por parte de algunos sacerdotes, un tema que ha continuado generando controversia dentro de la Iglesia.

Rubén Conde con información de NAD