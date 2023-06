Papa a las OMP: “Están llamados a promover el estilo misionero en la Iglesia”

“Les agradezco a ustedes aquí presentes y a todos los colaboradores y colaboradoras su servicio, realizado a menudo ‘lejos de los reflectores’ y en medio de muchas dificultades. Les deseo que abunden siempre de celo apostólico y que estén apasionados por la evangelización. Lleven el Evangelio con alegría, para que se difunda por todo el mundo, y que la Virgen los acompañe como Madre”, con estas palabras el Papa Francisco alentó a los participantes en la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias (OMP), a quienes recibió en audiencia la mañana de este sábado, 3 de junio, en la Sala Clementina del Vaticano.

La comunidad cristiana es misionera por su propia naturaleza

Al saludar a los Directores Nacionales de las Obras Misionales Pontificias y colaboradores del Dicasterio para la Evangelización a conclusión de su Asamblea General Anual, el Santo Padre les agradeció por la labor que desarrollan “al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia”.

“En este momento histórico, mientras llevamos adelante el proceso sinodal, es importante recordar que la comunidad cristiana es misionera por su propia naturaleza. Todo cristiano, en efecto, ha recibido el don del Espíritu Santo y es enviado a continuar la obra de Jesús, anunciando a todos la alegría del Evangelio y llevando su consuelo a las diversas situaciones de nuestra historia, a menudo herida. Quien se deja atraer por el amor de Cristo, convirtiéndose en su discípulo, siente también el deseo de llevar a todos la misericordia y la compasión que brotan de su Corazón”.

Reflexionar sobre el carisma y la misión de las OMP

En este sentido, el Papa Francisco les invitó a contemplar el Corazón de Jesús, cuya solemnidad se celebra precisamente en este mes de junio. Y les dijo que, mirando su Corazón misericordioso y compasivo, podemos reflexionar sobre el carisma y la misión de las Obras Misionales Pontificias.

El Corazón de Jesús y la misión

En primer lugar, el Obispo de Roma destacó la misión de las OMP que está en relación con el Corazón de Jesús. “Contemplando el Corazón de Cristo, afirmó el Pontífice, descubrimos la grandeza del proyecto de Dios para la humanidad”.

“En el Corazón traspasado del Crucificado podemos descubrir la medida infinita del amor del Padre, que nos ama con amor eterno; nos llama a ser sus hijos y a participar de la alegría que tiene su fuente en Él; nos viene a buscar cuando estamos perdidos; nos levanta cuando caemos y nos hace renacer de la muerte. Jesús mismo nos habla así del amor del Padre, por ejemplo, cuando afirma que «la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día» (Jn 6,39)”.

Llegar a todos con el don del amor infinito de Dios

Y esto, indicó el Papa, esto es lo que Jesús nos ha enseñado a lo largo de su vida: su compasión por los que estaban heridos; su conmoción ante el dolor; la misericordia ungiendo a los pecadores; su inmolación por el pecado del mundo. Nos ha manifestado el corazón de Dios, como el de un Padre que siempre nos espera, nos ve desde lejos y viene a nuestro encuentro con los brazos abiertos; un Padre que no rechaza a nadie, sino que acoge a todos; que no excluye a ninguno, sino que llama a todos, y en este sentido narró una historia juvenil, de estilo pop, del “Hijo prodigo”.

“Nosotros hemos sido enviados para continuar esta misión: ser signo del Corazón de Cristo y del amor del Padre, abrazando al mundo entero. En esto encontramos el ‘corazón’ de la misión evangelizadora de la Iglesia: llegar a todos con el don del amor infinito de Dios, buscar a todos, acoger a todos, ofrecer nuestra vida por todos sin excluir a nadie. A todos. Este es el corazón de la misión, ir a todos. Por tanto, toda nuestra misión brota del Corazón de Cristo, para dejar que Él atraiga a todos hacia sí. Y este es el espíritu místico y misionero de la beata Paulina María Jaricot, fundadora de la Obra de la Propagación de la Fe, que fue tan devota del Sagrado Corazón de Jesús”.

El carisma de las OMP hoy

En esta perspectiva, el Santo Padre reiteró una vez más lo que ya había subrayado en la Constitución Praedicate Evangelium, en la que recuerda la vocación de las OMP a ser «instrumentos para promover la responsabilidad misionera de cada bautizado y para apoyar a las nuevas Iglesias particulares» (art. 67 § 1).

“Las OMP, entonces, no son una mera agencia de distribución de fondos para los necesitados de ayuda, sino una realidad llamada a sostener «la misión evangelizadora de la Iglesia universal y de las Iglesias locales» y a «alimentar el espíritu misionero en el Pueblo de Dios» (Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2022, 3). Así pues, los aliento a intensificar aún más, con la audacia y la fantasía del Espíritu Santo, las diversas actividades de animación, información y formación del espíritu misionero”.

De aquí nace la invitación del Pontífice a promover la responsabilidad misionera de los bautizados, potenciando la red capilar de las direcciones nacionales, tanto en los países de primera evangelización como en los de antigua tradición cristiana; estos, lo sabemos, están marcados por una grave crisis de fe y necesitan una renovada evangelización y conversión pastoral. Además, el Papa les pidió que no reduzcan las OMP solo al dinero. El dinero, dijo el Pontífice, es un medio y la misión es más grande que esto.

Perspectivas y sueños para la renovación

A la luz de todo esto, el Papa Francisco los invitó a soñar juntos “con los ojos abiertos”, es decir, mirando lejos juntos, hacia aquellas perspectivas que las OMP están llamadas a perseguir al servicio de la misión evangelizadora de toda la Iglesia.

“El sueño más grande es el de una cooperación misionera cada vez más estrecha y coordinada entre todos los miembros de la Iglesia. En este proceso ustedes tienen un papel importante, que se lo recuerda también el lema del padre Manna para la Pontificia Unión Misional: ‘Toda la Iglesia para todo el mundo’. Los confirmo en su llamada a convertirse en fermento, para ayudar a promover y fomentar el estilo misionero en la Iglesia y apoyar las obras de evangelización”.

Soñar con una nueva estación de la acción misionera

Esta llamada que exige de ustedes una particular aptitud para cultivar la comunión y la fraternidad, concluyó el Papa Francisco, se realiza también a través de las estructuras establecidas en todas las Conferencias episcopales y diócesis para el bien del entero Pueblo de Dios.

“Es significativo que los fundadores de las Obras hayan sido un obispo, un sacerdote y dos laicas, es decir, representantes de diferentes categorías de bautizados; este es un signo que nos compromete a involucrar a todos los miembros del Pueblo de Dios en la animación misionera. No dejemos de soñar con «una nueva estación de la acción misionera en las comunidades cristianas» (Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2022, 3). Por favor, mantengamos vivo este sueño”.

