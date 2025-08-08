Pánico en el centro de Barquisimeto: Camioneta se vuelca y colisiona con un autobús lleno de pasajeros

En una mañana que transcurría con normalidad en Barquisimeto, la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por un accidente de tránsito, donde estuvo involucrado una Toyota 4runner y un ruta A, la camioneta se volcó tras el impacto en la concurrida carrera 19 con calle 14, un punto indispensable de la ciudad crepuscular.

Afortunadamente, los pasajeros al momento del choque, resultaron ilesos.



Testigos presenciales del hecho relatan momentos de pánico. «Fue un estruendo, pensamos lo peor», comentó una vendedora de la zona que prefirió mantenerse en el anonimato. Otro transeúnte, un joven estudiante de nombre Carlos, aseguró: «Vi que ambos venían en exceso de velocidad. El chofer de la buseta, maniobró; sino la tragedia hubiese sido mayor si fuese sido impactada con todo».

A pesar de la magnitud del accidente y del impactante vuelco, las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.

Los conductores de ambos vehículos, recibieron atención médica en el lugar y se encuentran estables. Los cuerpos de seguridad y paramédicos llegaron rápidamente a la escena para atender la emergencia y resguardar la zona, evitando así mayores complicaciones en el flujo vehicular.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto