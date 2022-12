Palmarés del Mundial de Fútbol: Cuántas Copas ha ganado cada selección y quién tiene más hasta Qatar 2022

La Copa del Mundo es uno de los premios más deseados, no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte. Solo ocho equipos han podido alzarse con ella.

El Mundial es una de las competiciones más relevantes, no solo en el planeta fútbol, sino también en todo el mundo del deporte. Desde su aparición en 1930, este torneo ha coronado a las mejores selecciones, algunas de ellas de todos los tiempos. En España, en 2010, se conquistó el trofeo, logrando una de las mayores proezas de la historia de nuestro país. El gol de Iniesta paralizó a todo el territorio.

A lo largo de la historia, 13 combinados nacionales han podido acceder a la gran final del torneo mundialista, pero solo ocho han sido capaces de levantar la Copa del Mundo en, al menos, una ocasión. Europa y Sudamérica son los continentes de los equipos que han podido vencer en una de las competiciones más duras y exigentes del planeta.

¿Cuál es el palmarés de la Copa del Mundo?

Año Ganador Subcampeón Resultado 1930 Uruguay Argentina 4-2 1934 Italia Checoslovaquia 2-1 1938 Italia Hungría 4-2 1950 Uruguay Brasil 2-1 1954 Alemania Hungría 3-2 1958 Brasil Suecia 5-2 1962 Brasil Checoslovaquia 3-1 1966 Inglaterra Alemania 4-2 1970 Brasil Italia 4-1 1974 Alemania Países Bajos 2-1 1978 Argentina Países Bajos 3-1 1982 Italia Alemania 3-1 1986 Argentina Alemania 3-2 1990 Alemania Argentina 1-0 1994 Brasil Italia 0-0 (3-2 por penaltis) 1998 Francia Brasil 3-0 2002 Brasil Alemania 2-0 2006 Italia Francia 1-1 (5-3 por penaltis) 2010 España Países Bajos 1-0 2014 Alemania Argentina 1-0 2018 Francia Croacia 4-2 2022 Argentina Francia 3-3 (4-2 por penaltis)

Brasil, el país con más Mundiales

Una de las grandes incógnitas que surgen en torno a la Copa del Mundo es conocer al equipo con más torneos en su palmarés. En el caso de este campeonato, uno de los más prestigiosos de todo el planeta, se debe reconocer a Brasil como el equipo con más entorchados. La escuadra sudamericana ha conseguido cinco competencias, la última de ellas en el año 2002, cuando venció a Alemania por 2-0.

De la mano de algunos de los mejores jugadores de la historia, la plantilla brasileña, con el paso de los años, está en la cúspide del fútbol mundial, pero no debe despistarse. Italia, con cuatro entorchados, está muy cerca, pero, en esta ocasión, Brasil no debe preocuparse. El cuadro transalpino se ha quedado fuera de uno de los campeonatos más importantes, y no podrá aspirar a igualarlos.

Por otra parte, Alemania, que sí estará presente en el Mundial de Qatar, puede hacer peligrar el reinado brasileño. Con cuatro Copas del Mundo, la última de ellas conquistada precisamente en Brasil, el conjunto europeo quiere volver a ganar este título, y demostrar que el Viejo Continente está al mando del deporte del balón.

De esta forma, estos son los equipos que han ganado un Mundial a lo largo de la historia:

Selección Número de Mundiales ganados Ediciones Brasil 5 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 Alemania 4 1954, 1974, 1990, 2014 Italia 4 1934, 1938, 1982, 2006 Argentina 2 1978, 1986 Francia 2 1998, 2018 Uruguay 2 1930, 1950 Inglaterra 1 1966 España 1 2010

