«Palavecino es el municipio donde se han cometido más ecocidios» Presidenta de INECOLARA

En una reciente entrevista en el programa Noticias Barquisimeto conducido por Ely Saúl Sequera y Daniel Rodríguez, la presidenta de INECOLARA, Yenny Sánchez, destacó los esfuerzos de la organización para promover la conservación del medio ambiente en el estado Lara.

La conversación abordó la planificación, indicaciones, trabajos, apoyos, proyectos y las estrategias del ecosistema; así como los detalles del plan de formación académica de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela. No obstante, hizo énfasis en la notable diferencia que tiene Iribarren con Palavecino en materia ambiental. «Palavecino es el municipio donde se han cometido más ecocidios».

El compromiso con la vida y la concienciación

«Estamos aquí para conversar sobre un tema esencial para la vida humana: el tema ambiental», afirmó Sánchez. «Tenemos un plan en marcha, para crear conciencia a través de proyectos que garanticen el bienestar en todos nuestros espacios en el estado Lara con un trabajo en conjunto con el Gobernador».

La presidenta enfatizó el trabajo con las autoridades locales, señalando que «estamos visitando cada municipio para coordinar estrategias con los alcaldes». Hizo especial hincapié en la situación que presenta el municipio Palavecino, donde «existe una gran preocupación, porque se necesita avanzar mucho en el tema ambiental. Todos, estamos inmersos en la preservación del ecosistema y debemos ampliar nuestros esfuerzos durante la visita a cada uno de los alcaldes de nuestra región».

Formación y participación comunitaria

Para lograr este objetivo, Yenny Sánchez hizo un llamado a la acción: «Es vital que los compañeros y compañeras de las comunas y circuitos comunales, se reincorporen a este proceso de formación».

La capacitación, que comenzó el 22 de agosto, busca que los comités de vocería ecosocialistas adquieran los conocimientos necesarios para trabajar en sus propios territorios.

La presidenta invitó a los interesados a unirse a la red de INECOLARA en Instagram, @inecolara donde se compartirá el enlace para participar en la formación. «Este interesante tema, será acreditado por la Universidad Bolivariana de Venezuela», destacó, reiterando la importancia de un trabajo mancomunado por la vida y la Madre Tierra entre alcaldes, gobernador y las comunas de la entidad larense.



La Diferencia entre Palavecino e Iribarren

Durante la entrevista, Sánchez también contrastó el manejo ambiental entre dos de los municipios más importantes de la región. En el municipio Iribarren, existe el instituto IAGAMI, una entidad consolidada y enfocada en los temas ambientales de Barquisimeto «En Palavecino, queremos un instituto consolidado para este tema ambientalista», afirmó

Por ello, el objetivo de INECOLARA es replicar ese modelo en Palavecino, creando un instituto sólido y dedicado a la causa ambientalista, en línea con las directrices del Presidente de la República, Nicolás Maduro, para no solo crear conciencia, sino también salvar vidas a través de una mejor organización.

La presidenta @yennysanchezpvv concluyó su intervención subrayando que el trabajo en conjunto y la formación, son clave para lograr un futuro más sostenible para toda la región crepuscular.



Redacción y entrevista: Edwin «Sports» Hevia / NB