Padrino López lidera segunda jornada de alistamiento militar en Caracas: «No es un reclutamiento forzoso, es un acto voluntario»

El ministro para la Defensa detalló los planes de despliegue en la frontera occidental y en las Unidades de Respuesta Rápida en Táchira y Zulia.

Este viernes, desde la parroquia El Valle, en Caracas, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, lideró la segunda jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana. “Es importante que el pueblo de Venezuela y el mundo entienda que no es un reclutamiento forzoso, es un acto voluntario; esto que sucede en Venezuela es un acto voluntario que demuestra y expresa el profundo sentimiento patriótico de los hombres y mujeres por amor a la patria”, afirmó.

Leer También: Tarek William Saab «La práctica de moto piruetas en vías públicas, se tiene que acabar»

Padrino enfatizó la conciencia del pueblo venezolano sobre la situación actual: “Es un pueblo que percibe su justa dimensión, el tamaño de la agresión imperialista que se cierne contra Venezuela”.

El ministro también se refirió a las tensiones generadas por Estados Unidos, asegurando que “los venezolanos ya saben quiénes están detrás de las amenazas militares de los Estados Unidos hacia nuestro país”. En este contexto, Padrino defendió la integridad del pueblo venezolano, afirmando: “Nosotros no somos narcotraficantes, somos un pueblo noble y trabajador”.

En cuanto a las acciones defensivas, detalló los planes de despliegue en la frontera occidental y en las Unidades de Respuesta Rápida (URRAS) en Táchira y Zulia. “Van a desplegarse, van a desplegarse en todo este plan que tenemos (…) para defender, para despejar, para limpiar todo el territorio de todo vestigio que sea de bandas criminales”, indicó.

Finalmente, mencionó que se han registrado más de 1167 puntos en todo el territorio nacional, de los cuales 140 están ubicados en la región capital.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión