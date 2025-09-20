Padrino López expresó que en el país se está marcando un hito en la revolución militar 

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, expresó este sábado que en el país se está marcando un hito en la revolución militar en unidad con el pueblo.

En el marco del despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en los 5.336 circuitos comunales en el territorio nacional, destacó que el comandante Hugo Chávez fue quien le dio una voltereta completa a la doctrina militar implementada en el país y comenzó a hablar en su momento de la unión cívico-militar

Desde Caracas, el también ministro para la Defensa aseveró que esa unión «ahora ha evolucionado en la fusión popular, militar y policial, una gran fortaleza que hemos construido en revolución».

«Este día de hoy es un hito que estamos marcando en la revolución militar que estamos escribiendo todos, pueblo y Fuerza Armada juntos. Es una verdadera revolución militar», declaró.

Además, resaltó que en Venezuela se está «marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria»

«Estamos haciendo esto porque la patria se ha colocado en el centro y merece nuestra atención, cariño, afecto y todo lo que podamos hacer para defenderla centímetro a centímetro. En unión popular, militar, policía, nosotros venceremos», aseveró.

El ministro añadió el presidente de la República, Nicolás Maduro, dio la instrucción de salir a lo más profundo del pueblo, a los circuitos comunales, donde se encuentran las unidades comunales de milicia que están conformando y fortaleciendo con el nuevo alistamiento de la Milicia Bolivariana.

«Las estamos construyendo, reorganizando, toda la estructura orgánica de la Milicia Bolivariana. Todo esto lo estamos escribiendo con nuestras propias manos, consolidando con nuestro pensamiento propio, con cabeza propia, experiencia propia y con espíritu nacional propio», dijo.

Unidad como verdadera fortaleza

Padrino López recordó que el país ha estado permanentemente agredida, asediada por el imperialismo, «y nosotros no nos hemos dejado. Ellos se van y quiere arrasar con nosotros, volvernos a la esclavitud».

Enfatizó que «eso de volver a ser esclavos» no será en Venezuela, resaltando la historia de voluntad de lucha, independencia y libertad del pueblo venezolano. Agregó que en la unidad está la verdadera fortaleza, que no se mide en los cañones solamente, sino en la voluntad combativa, de vencer, en la consciencia patriótica y política.

Recalcó que todo se puede resolver a través de la política y el diálogo, no por la fuerza y la imposición. «No queremos aquí que vengan los gringos a esclavizarnos», aseveró.

El ministro aseguró que Venezuela seguirá avanzando en la defensa de su soberanía e independencia, por el camino de la victoria, de prosperidad, alegría y solidaridad.

Pedro Montilla / Con información de Ultimas Noticias