Padrino López destacó la “efervescencia total del pueblo” durante la jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana

El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López, destacó la “efervescencia total del pueblo en la calle” durante la segunda jornada de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana que se desarrolla este domingo 24 de agosto en todo el territorio venezolano.

Desde el estado Miranda, donde supervisó personalmente el proceso de incorporación al quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Padrino López subrayó que la voluntad demostrada por los ciudadanos para alistarse ha evidenciado “el grado de conciencia que ha alcanzado” el pueblo venezolano y que “la Patria está en el centro del sentir popular“.

“Hay una efervescencia total del pueblo en la calle, el carácter profundo del alma del pueblo venezolano y es la fuerza que lo ponen en primera línea, es un asunto de integralidad, de Patria; el comandante en Jefe ha puesto la Patria en el centro más allá de las ideologías, diferencias de partidos políticos, de todo lo que nos diferencia como seres humanos, la Patria es primero“, declaró el alto oficial.

La segunda fase de esta movilización nacional se desarrolla bajo el lema “Yo me alisto“, incorporando milicianos, reservistas y ciudadanos en los 15.751 puntos habilitados en cuarteles militares, plazas públicas y bases populares de defensa integral distribuidas en todo el país, tras la convocatoria presidencial del pasado sábado.

El general en Jefe enfatizó que la convocatoria ha sido dirigida al “sentir popular” y recalcó el carácter voluntario del proceso de alistamiento, destacando cómo el comandante en jefe ha logrado colocar “la Patria en el centro más allá de las ideologías, diferencias de partidos políticos, de todo lo que nos diferencia como seres humanos”.

Esta jornada responde a la convocatoria presidencial iniciada tras el despliegue de fuerzas navales y aéreas estadounidenses en el Mar Caribe, acción justificada por Washington como parte de operaciones antinarcóticos, pero interpretada por Venezuela como una amenaza a su soberanía territorial.

“Mañana, domingo, continuamos, como fue anunciado, en las plazas Bolívar, principales de todos los municipios del país. Yo me alisto porque amo mi patria; junto a tu familia, junto a tu comunidad, alístate y pasa a filas”, declaró previamente el presidente Maduro.

Masiva respuesta en primera jornada histórica

La jornada inaugural del sábado 23 de agosto registró una participación extraordinaria de hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores, quienes acudieron junto a sus familias para incorporarse al sistema defensivo nacional construido durante los años de la Revolución Bolivariana.

El presidente Maduro describió esta primera fase como una jornada de “nacionalidad, patriotismo y amor por Venezuela“, destacando el compromiso demostrado por los venezolanos que respondieron al llamado de defender la patria ante cualquier amenaza extranjera.

“Así que, no te quedes en tu casa; asiste y alístate por amor a nuestro país“, enfatizó el jefe de Estado a través de su canal de Telegram, recordando las palabras de Alí Primera y el comandante Hugo Chávez: “Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla”.

Durante la primera jornada se registraron opiniones y aportes de todos los ciudadanos inscritos, quienes expresaron su compromiso con la defensa nacional. “Hay tantas cosas hermosas que dice el pueblo en defensa de la historia de nuestra Patria, del derecho de nuestro país”, señaló Maduro.

La actividad se enmarca en el Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, una estrategia integral diseñada para fortalecer las capacidades defensivas del país y garantizar el ejercicio pleno de la soberanía nacional y la integridad territorial.

Leer también: Ministro Alex Saab respondió a las acciones de EEUU contra Venezuela asegurando que «aquí hay un pueblo unido para defenderse»

Padrino López destacó la “efervescencia total del pueblo” durante la jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana

Oposición venezolana rechaza injerencia estadounidense

Paralelamente, diversas figuras opositoras venezolanas manifestaron su rechazo a la intervención estadounidense en asuntos internos del país, subrayando que ninguna nación extranjera debe tomar decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano.

En un comunicado leído por el gobernador del estado Cojedes, José Alberto Galíndez, junto a alcaldes, legisladores, diputados, concejales y dirigentes políticos y comunitarios, expresaron que las políticas “que producen represión o buscan sanciones, o intervención extranjera, no aportan soluciones duraderas para el bienestar de nuestro pueblo”.

Maduro subrayó la importancia de superar las diferencias políticas internas frente a las amenazas externas: “No dependamos de nadie sino de nosotros mismos“, enfatizó el mandatario, llamando a la unidad nacional en defensa de la soberanía.

Intelectuales y artistas internacionales también alzaron su voz contra las agresiones estadounidenses. La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) denunció las acciones ilegales del gobierno estadounidense contra Venezuela, incluida la oferta de recompensa contra el presidente Maduro.

La REDH exigió a organizaciones como la CELAC proteger la vida de Maduro, respetar la soberanía y autodeterminación venezolana, y promover el rechazo mundial a estas violaciones del derecho internacional.

Pedro Montilla / Con información de Telesur