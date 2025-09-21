Padrino López desmintió deserción de oficiales de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

En medio de una jornada histórica en Venezuela de demostración de fuerza, unión y coordinación cívico-militar, el General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, desmintió este sábado una noticia falsa sobre la deserción del general de la aviación Suárez Caballero y el general de brigada Bitner Villegas, oficiales de las filas de la Fuerza Armada Nacionale Bolivariana (FANB).

Previo al inicio de la caravana de la FANB para demostrar el Poderío Militar venezolano, el ministro publicó un vídeo donde se muestra con el General de la Aviación Suárez Caballero y Bitner Villegas, general de brigada, piloto del presidente Nicolás Maduro, quienes en redes sociales eran figurados como «desertores».

Por consiguiente, Padrino López aseguró que esta nueva mentira es parte de un juego psicológico que emprenden contra las instituciones del Estado y las Fuerzas Armadas. Destacó asimismo la disciplina y la firme moral que mantienen ambos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Aseguró que en Venezuela no hay deserción y abunda la moral patriótica que se prepara para la defensa del país ante cualquier amenaza externa.

El titular de Defensa precisó también en fechas recientes que las actividades previstas en la maniobra conjunta “Caribe Soberano 200” se cumplieron de manera “exitosa y sin incidentes”, destacando la perfecta fusión popular, militar y policial. Señaló que así se prepara el pueblo bolivariano para la defensa “frente a la amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela, el Caribe y Latinoamérica”.

Las maniobras contemplaron un amplio espectro de operaciones: ejercicios de artillería y fuego de apoyo desde unidades flotantes, operaciones antiaéreas con sistemas portátiles y plataformas de defensa, además de lanzamientos de misiles desde embarcaciones misilísticas y patrulleros oceánicos.

También se realizaron reconocimientos con drones y aviones de inteligencia, así como lanzamiento de cargas y descensos de paracaidistas y operaciones anfibias de desembarco para toma de cabeceras de playa.

En el plano político, el G/J Padrino López recordó las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien llamó a consolidar la unión popular-militar-policial y anunció jornadas de acercamiento de los cuarteles al pueblo, con el objetivo de que las unidades salgan a los circuitos comunales para explicar la doctrina y reforzar la cohesión cívico-militar.

Los mandos militares remarcaron que todas las maniobras se realizan “apegadas al marco de las leyes nacionales y del derecho internacional marítimo”, insistiendo en que el objetivo central es la defensa integral de la Nación.

El ejercicio pasará luego a una fase de evaluación crítica destinada a corregir vulnerabilidades y consolidar fortalezas. Este sábado tuvo lugar una jornada de interacción entre las comunidades locales y las unidades militares, en la que se presentarán instructores y operadores de sistemas para explicar al pueblo el propósito y la doctrina de la FANB y se dieron imágenes de amplias movilizaciones populares en respaldo a la independencia nacional.

Pedro Montilla / Con información de Telesur