Padrino López afirmó que Venezuela cuenta con una FANB de altísimo nivel

Este martes, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de altísimo nivel.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), indicó que “los hombres y mujeres de la FANB expresan su amor a la Patria, en medio de su actividad diaria, con verdadero espíritu de sacrificio”. Al tiempo expresó que “el más sagrado de nuestros deberes militares es el amor a la Patria”.

El más sagrado de nuestros deberes militares es el amor a la Patria. Amor que es expresado por cada uno de los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en medio de su actividad diaria y cotidiana, con verdadero espíritu de sacrificio. Gracias a ustedes hoy por… pic.twitter.com/8zSfOFJA8U — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) January 30, 2024

Asimismo, mediante un audiovisual publicado señaló que “quizás no lo percibimos todos los días por estar en una actividad, pero hay que ver el aporte de cada uno de ustedes que tiene el uniforme puesto, el aporte a veces callado y a veces no tanto para mantener la FANB y el espíritu nacional, que es soportado por la rectitud, lealtad y pundonor de la FANB. De eso no hay duda”.

Con información de Globovisión