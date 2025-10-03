Padres denuncian presuntas irregularidades en el cobro de matrícula del Colegio San Vicente de Paúl (+Video)

La comunidad de representantes denuncia que el proceso para fijar la matrícula 2025-2026 está viciado de nulidad legal, pues la directiva está ignorando la Resolución 114 del Ministerio de Educación.



Javier Ocando, uno de los representantes, señaló que el colegio ha fallado en seguir el procedimiento: la institución habría elegido la comisión revisora sin la participación legal (el 50% de los padres), calificándolo como un «delito constitucional».

Opacidad en los costos: Los padres solicitaron a la Sundde que obligue al colegio a presentar documentación clave, como el acta constitutiva y el contrato de alquiler de las instalaciones, debido a la falta de transparencia en la estructura de costos.



Además, persisten las denuncias de amedrentamiento y de cobro de los abonos de matrícula «a la tasa del día», lo que devalúa el pago inicial.

