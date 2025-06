Padres buscan alternativas para celebrar graduaciones en Barquisimeto

Mientras el Ministerio de Educación ha expresado su «preocupación» por la transformación de los actos de promoción o de grado en «prácticas excluyentes y discriminatorias», instando a las instituciones educativas del país a optar por celebraciones más sencillas, un sondeo realizado por el equipo reporteril de Noticias Barquisimeto revela una división de opiniones entre padres y estudiantes de la capital larense, quienes en muchos casos defienden la importancia y el valor de estas ceremonias

El equipo reporteril de Noticias Barquisimeto consultó a padres, representantes y estudiantes con hijos próximos a graduarse para conocer la realidad en la capital larense: ¿se están cobrando estos paquetes?, ¿son obligatorios?, ¿cuánto cuestan?

Una profesora de educación inicial, expresó: «El cobro de los paquetes de grado está prohibido por el Ministerio de Educación, sin embargo, los padres se reúnen entre ellos y hacen un acto fuera de la institución. Ellos piden una colaboración de 20 dólares, y por lo menos en la institución son 64 niños». Esto sugiere que, aunque el acto no está vetado, la prohibición se centra en los pagos obligatorios, lo que empuja a los padres a buscar alternativas.

El valor emocional de la graduación

Para muchos, la medida ministerial choca con el valor emocional de estas ceremonias. María García, una representante consultada expresó su sentir: «¡Qué chimbo que lo estén prohibiendo, no me parece! Por lo menos mis niños cuando ven sus fotos del acto lo ven y recuerdan a sus compañeritos que ya no estudian con ellos. Mi niña por lo menos ve las fotos y me dice ‘mami, que linda mi foto’. Es algo que ellos anhelan y nosotros como padres también, ellos dicen que es un esfuerzo estudiar por 5 o más años y no tenerlo es muy chimbo».

La voz de los estudiantes también se hizo presente, una joven que cursa el cuarto año de bachillerato y que no identificaremos para proteger su identidad, manifestó su descontento con la posible eliminación de estos reconocimientos: «No me parece, porque yo por lo menos estoy en 4to año, y me esfuerzo mucho para sacar buenas notas, a veces me acuesto de madrugada haciendo los trabajos y me despierto temprano para ir a clases, y no me parece que ese esfuerzo no sea reconocido».

Padres y estudiantes insisten en el valor simbólico y emocional de estas ceremonias como un justo reconocimiento al esfuerzo académico y un hito memorable en la vida escolar.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto