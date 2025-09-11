Padres barquisimetanos recorren comercio informal en busca de precios más bajos

A pocos días del inicio del año escolar, un recorrido por el centro de Barquisimeto muestra un panorama mixto en la venta de uniformes y útiles escolares. A diferencia de años anteriores, la oferta en los comercios formales es limitada, mientras que las ventas informales han ganado protagonismo.

Precios y promociones en la calle

La mayoría de las ventas se concentran en puestos improvisados. Katherine Silva, vendedora informal, detalla los precios de sus productos: «Los pantalones están en 13 dólares, y las camisas en 10 y 6 dólares». Silva afirma que la demanda más alta es de monos escolares y ofrecen un descuento por la compra del uniforme completo.

Por su parte, Vlaily Sánchez ofrece una variedad de opciones: «Tenemos júmpers y faldas en 10 dólares, monos desde la talla 2 hasta la 6 en 6 dólares y de la 8 a la 16 en 10 dólares». Las tallas más buscadas, según Sánchez, son la 6 y la 8. Para atraer a los compradores, ha lanzado una promoción especial: dos monos talla 8 por 10 dólares, y dos monos talla 16 por 8 dólares.

El desafío de las familias: «Los precios son demasiado altos»

A pesar de las ofertas, las familias enfrentan una realidad económica compleja. Jenny Meléndez, madre de cuatro hijos, comenta que los precios son «demasiado altos en comparación con el año anterior». Con un presupuesto ajustado, esta madre ha tenido que ir comprando poco a poco los uniformes y útiles escolares.

«La semana pasada empecé a comprar, hoy estoy en lo mismo y espero terminar la semana que viene», relata Meléndez. Su testimonio refleja el esfuerzo de muchas familias barquisimetanas para garantizar que sus hijos estén listos para el regreso a clases.

En Barquisimeto, el regreso a clases no solo es un reto académico, sino también una prueba económica para las familias, que buscan las mejores opciones en medio de una limitada oferta comercial.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto