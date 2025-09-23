Padre de Lamine Yamal del Barcelona de LaLiga de España arremete contra el Balón de Oro: «Aquí pasó algo raro»

El joven futbolista español de apenas 18 años de edad finalizó segundo en la votación.

Este 22 de septiembre, se entregó el Balón de Oro, siendo Ousmane Dembélé el galardonado como mejor jugador del 2025, tras ser el pilar fundamental en la conquista del París Saint Germain (PSG) en la UEFA Champions League.

Leer También: ¡El Francés del PSG Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025!

Sin embargo, en este premio hubo mucha polémica, puesto que el francés se impuso en las votaciones a un joven Lamine Yamal que parecía ya listo para ocupar el trono mundial.

Aunque mucha gente pensó que era una elección justa, hubo otros que no se mostraron de acuerdo.

Padre del futbolista español criticó al Balón de Oro

En ese grupo está el padre del futbolista del Barcelona, quien dio unas declaraciones a El Chiringuito, donde carga contra France Football.

«Creo que este es el, no voy a decir robo, sino año moral, que que se le ha hecho a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia», dijo Munir Nasraoui, que es el nombre de su padre.

Además añadió: «No lo digo porque sea mi hijo, sino porque no hay rivales. Aquí ha pasado algo muy raro» afirmó.

Ousmané Dembélé dejó mejores números que Lamine Yamal

En la temporada pasada, Lamine Yamal comandó al Barcelona hasta la Semifinal de la Champions League y obtuvo la Liga.

A su vez, el joven futbolista español de 18 años de edad terminó la campaña con 18 goles en 55 presentaciones.

Por su parte, Ousmane Dembélé, quien recientemente salió del club catalán, caló perfectamente en el PSG, ganando por primera vez el máximo trofeo continental, con 35 dianas en 53 encuentros.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano