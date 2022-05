Pacto Histórico presentan denuncia contra software usado para los comicios en Colombia

Este domingo, el partido Pacto Histórico encabezado por el candidato presidencial, Gustavo Petro -, presentó una denuncia contra el software de Thomas&Gregg, encargado de hacer el preconteo y escrutinio en estos comicios presidenciales.

En el informe publicado por el senador Armando Benedetti en su cuenta en la red social Twitter se evidencia algunos errores que se pueden generar con el software y que fueron evaluadas en las auditorías que se llevaron a cabo.

Leer también: http://Petro y Rodolfo Hernández pasan a la 2da vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia

En el documento firmado por el auditor público del Pacto Histórico se concluyó que el código de software del escrutinio no está mostrado de forma completa ya que la empresa propietaria del software indica que por protección de la propiedad intelectual no puede mostrar el código completo».

«Por lo tanto, no podemos conocer la forma de actuar del entorno el 90% del código», agrega el informe.

De igual forma, el auditor del Pacto Histórico pudo constatar que el acta entregada no posee número de serial, por lo que «facilita el intercambio de dispositivo, ya que no hay una numeración única en el mundo que identifique los dispositivos».

En referencia al tema del preconteo, el auditor de la organización política señaló que «nunca se ha dejado validar la transmisión vía voz de los votos entre el emisor y el receptor».

No obstante, se concluyó que «existen varios canales mediante los cuales los votos se pueden ver alterados intencionalmente, e incluso, de manera no intencionada».

Ante este hecho, el senador colombiano manifestó que, al no dejar ver el software, no se puede hablar de elecciones transparentes.

«No hay transparencia en estas elecciones, hoy la Registraduría no brindó transparencia. Nunca sabremos si hubo fraude o no porque no dejaron ver el software de T&G que es el que hace el preconteo ni se contrató la auditoria internacional. ¡Aquí hay gato encerrado!», expresó en otro mensaje en la red social.

Aquí está el informe de nuestro auditor donde evidencia las falencias del software de escrutinios de estas elecciones. ¡NO HAY TRANQUILIDAD! pic.twitter.com/wVFY5VnBl1 — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 29, 2022

De igual forma, denunció el intento de la Registraduría de cometer fraude electoral, al llamar a los jurados de mesa, atentando contra la democracia.

«La democracia está siendo violada por la Registraduría. Exigir derechos de propiedad para no dejar ver el software de preconteo y escrutinio es una verdadera barbaridad contra la democracia. Las llamadas de los jurados de mesa a la Registraduría no quedan grabadas», afirmó el parlamentario.

Cabe recordar que, más temprano, el candidato Gustavo Petro indicó que se expedirá un comunicado relacionado con el tema de la auditoría al software que no se contrató para la transmisión de datos del escrutinio.

«Los técnicos que pusimos para examinar el software de la empresa Disproel, que recoge los datos de la mesa y hace el preconteo de los votos que ustedes escucharán después de las 4 de la tarde y hacen el escrutinio. Ya detallaremos sobre eso más tarde”, expresó.

Con respecto a los jurados, la Fiscalía General de Colombia anunció que citará al registrador del Estado Civil, Alex Vega, para que aclare sus dichos sobre supuestos delitos electorales cometidos por jurados, durante los comicios presidenciales, que se llevan a cabo este domingo.

