Pacientes renales exigen optimización de las unidades de diálisis

Los pacientes renales se concentraron este miércoles en la sede de la Dirección de Salud del estado Lara, para exigir la optimización del servicio en las distintas unidades de la entidad, informando que se han incrementado las muertes mensuales que según cifras manejadas por la Fundación Amigos del Paciente Renal en Lara, pasaron de un promedio de tres mensuales a seis.

Daniel Colmenares, Presidente de esta Fundación, resaltó las problemáticas actuales para los pacientes renales: “Hace un año el CLEL hizo un estudio sobre la problemática de los pacientes renales y nadie ha dado respuesta a esta crisis. Ha aumentado la mortalidad, antes morían tres pacientes por unidad de diálisis mensuales, ahora la cifra está en seis“, señaló.

De igual forma, señaló que en la mayoría de las unidades de diálisis no están ofreciendo las cuatro horas correspondientes para los pacientes: “Las máquinas no sirven, no nos dializan bien. Los medicamentos no llegan a tiempo y no hay maquinarias e instrumentos de emergencia para salvar la vida de los pacientes“, afirmaron.

Dayana Díaz, hizo el llamado a dejar de colocar “pañitos de agua tibia” en las unidades de diálisis: “Hay máquinas inoperativas por faltaa de repuestos. Además hay problemas de insumos, los kits cada vez vienen con menos cosas“, explicó la paciente, afirmando que hay una falta de enfermeros para la atención.

Finalmente, pidieron al Gobierno Nacional facilitar el tema de los trasplantes, debido a que un paciente puede llegar a gastar según relataron hasta 20 mil Dólares para poder recibir un riñón.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto