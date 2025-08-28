Pacientes del HCUAMP enfrentan un nuevo calvario: el alto costo de los exámenes médicos

El calvario para los pacientes del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda (HCUAMP) no cesa. Después de que Noticias Barquisimeto revelara a inicios de junio que los familiares debían costear largas listas de insumos, con un gasto mínimo de $100 diarios, ahora el problema ha cambiado. Si bien la «pedidera» de insumos médicos parece haber disminuido, el nuevo obstáculo son los altos costos de los exámenes de diagnóstico que el nosocomio no realiza.

Familiares de pacientes recluidos en la emergencia del HCUAMP manifestaron su preocupación por el elevado precio de las pruebas que deben ser realizadas fuera del hospital. «Gracias a Dios de insumos médicos no me han pedido mayor cosa, pero por el tratamiento sí. Tenemos que salir a la farmacia a comprarlo o hacerle un examen que es muy costoso y no tenemos cómo pagarlo», relató un familiar de un paciente que lleva tres días internado.

El drama se agrava cuando el hospital no cuenta con los equipos para realizar los análisis necesarios. Otra persona, saliendo de la emergencia, comentó el caso de su familiar, quien fue referido desde Tamaca. «Tenemos que ir a otro lugar a hacerle los exámenes porque aquí no los hacen y aparte de eso el eco renal, porque tampoco hacen. Le hice una placa porque no puede respirar».

Además del gasto económico y la necesidad de buscar centros externos, los pacientes y sus familiares también enfrentan tratos hostiles. El mismo testigo relató una situación de maltrato con un personal de salud. «Aquí tengo el nombre y apellido para que me tiren por Tiktok, eso fue lo que me dijo. Si no llevo los exámenes no me lo ven allí adentro; y si uno no tiene la plata, ¿cómo hace?», expresó con frustración.

La situación pone de manifiesto que, aunque una problemática pueda ser solventada, los pacientes y sus familias continúan enfrentando serias dificultades económicas y logísticas para acceder a una atención médica completa en el principal centro de salud de la región.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto