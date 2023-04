Pacientes deben pagar la bolsa de sangre para salvar su vida en Barquisimeto

A varias personas se les dificulta obtener una bolsa de sangre en el Hospital Antonio Maria Pineda; los donantes deben hacer largas colas una noche antes, para poder apartar su puesto, completar una serie de requisitos, pruebas medicas y horas extras en espera para que le toque su turno; mientras que los familiares de los pacientes en algunas ocasiones deben comprar la sangre, en caso de que no la tengan, la cual tiene un costo aproximado de 60 dolares.

“Si no hacen la donación con anterioridad entonces tendremos que comprar la sangre, porque debe pasar por un proceso para poder estar apta para el paciente; en caso de no hacerse con tiempo se debe comprar la sangre, el costo oscila entre los 60 y 70$” Comenta una de las personas que tiene a su familiar en espera para ir al quirófano.

Por otra parte una de las ciudadanas comenta “se entregan los donantes de sangre, se pide el ticket, en mi caso no se me ha complicado conseguir la donación, se ha tardado un poco porque casi no hay donantes, pero gracias a Dios hemos podido conseguir la sangre” además resalta que todo ha sido gratuito.

“Para que den la sangre solicitan por cada concentrado globular 2 donantes, la cantidad depende de lo que diga el medico. Los donantes deben estar a las 6am, repartes alrededor de 30 números, deben estar desayunados y haber dormido bien. Por los momentos no están pidiendo nada porque hay insumos” agrega.

Mientras que uno de los donantes resalta que el proceso dura aproximadamente 2 horas luego de haber pasado por pruebas y estar a la espera apartando el puesto. “Nos piden cédula laminada, nos hacen una serie de preguntas para saber si hemos tenido algún tipo de patología o enfermedad”. Con respecto al tiempo de espera “Llegue a las 5:30 de la mañana, pero desde la noche anterior me estaban haciendo la cola para lograr apartar el puesto porque hay una cantidad de gente impresionante”.

De esta manera se pudo conocer que algunas personas logran obtener la sangre con facilidad, a diferencia de otras que deben pagar para conseguirla mientras la vida de sus familiares corre riesgo.

Paula Edith Gil / Noticias Barquisimeto