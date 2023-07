Paciente de diálisis teme por su vida ante falta de insumos: “A veces tienen que reutilizar las inyectadoras”

Yenireth Evíes es paciente de hemodiálisis y expresa que cada vez que asiste a la unidad a hacerse su tratamiento correspondiente debido a la condición de salud por la cual está atravesando, teme por su vida, afirmando que las condiciones actuales no están dadas para los pacientes.

“Necesitamos una solución a lo que nos enfrentamos cada día los pacientes renales. Cuando se daña una o dos máquinas nos dan apenas dos horas de diálisis, cuando lo correspondiente son cuatro“, indicó Evíes acompañada de otros pacientes a las afueras de la Dirección de Salud.

Igualmente, explica que anteriormente no sufría ninguna preocupación en su hogar por los medicamentos rutinarios que les eran entregados: “Ya no nos están entregando los medicamentos. Los kits vienen pobres, a veces tienen que reutilizar las inyectadoras para colocarnos los medicamentos“, dijo la paciente lamentando esta situación.

En este sentido, dijo que la angustia que la arropa cada mes, sigue creciendo por la cantidad de exámenes que les exigen mensualmente: “Eso para mi es impagable, son solamente 25$ y de verdad que no se puede cancelar eso“, manifestó Evíes.

Para culminar su conversación con el equipo de Noticias Barquisimeto, la afectada dijo que cada vez que se dirige a la unidad de diálisis teme por su vida: “No tenemos medicamentos de emergencia, no hay nada ni para una alergia, un antihipertensivo o anticonvulsivos no los tenemos“, exclamó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto