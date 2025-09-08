Paciencia y comprensión: Herramientas esenciales para conectar con la neurodivergencia

En un mundo que a menudo valora la velocidad y la inmediatez, la paciencia emerge como una herramienta indispensable, especialmente cuando se trata de la comunicación y la interacción con personas neurodivergentes. La Lcda. Génesis Velásquez, psicóloga con una amplia experiencia en el tema, nos aclara que la paciencia no es simplemente una virtud, sino un acto de comprensión activa y adaptación.

«La paciencia no significa esperar pasivamente; es un acto de comprensión activa y de adaptación», afirma. El ritmo del pensamiento y la comunicación puede variar significativamente, por lo que «lo que para una persona neurotípica es una respuesta rápida, para alguien neurodivergente podría ser un proceso complejo».

La Lcda. Velásquez enfatiza que la comunicación efectiva va mucho más allá del lenguaje verbal. La paciencia te permite escuchar y observar con atención para entender el mensaje completo, incluso si no se expresa de la manera convencional. Se trata de un acto de respeto mutuo, donde ambas partes se ajustan para facilitar una interacción positiva.

Ser paciente, según la experta, es la clave para crear un espacio seguro y respetuoso. «No se trata de tolerar, sino de comprender y celebrar las diversas formas en que los seres humanos se comunican y experimentan el mundo».

Estrategias de comunicación para un espacio seguro

La Lcda. Velásquez ofrece consejos prácticos para interactuar con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dos de las neurodivergencias más comunes.

Para personas con TEA:

Es crucial usar un lenguaje literal, ya que «la interpretación literal es muy común». Un ejemplo claro sería: «Si quieres decir siéntate, di exactamente por favor, siéntate aquí». También es fundamental darles tiempo para procesar la información después de hacer una pregunta. Como señala la psicóloga, «un silencio no significa que no estén escuchando o entendiendo». Además, las rutinas proporcionan seguridad, y valorar sus «intereses especiales» es una excelente manera de conectar con ellos.

Para personas con TDAH:

Validar la frustración es un paso clave. «Si una persona con TDAH se siente frustrada porque no puede concentrarse, valida su frustración», aconseja. También es muy útil desglosar las tareas en partes manejables. «En lugar de decir limpia tu habitación, di: Primero, recoge la ropa del suelo. Luego, haz la cama. Después, guarda los libros». Las conversaciones deben ser concisas, manteniendo los puntos principales al grano y retomando el hilo de la conversación de manera amable si notas que su atención se desvía.

La paciencia es el puente que une la neurotipicidad y la neurodivergencia, permitiendo un entendimiento más profundo y una conexión más auténtica. Al practicarla, no solo mejoramos nuestras interacciones con los demás, sino que también contribuimos a un mundo más inclusivo y respetuoso.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto