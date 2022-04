¿Otra Copa América en Estados Unidos?

De manera extraoficial, a través del periodista Gustavo López de Estados Unidos, se especula sobre la vuelta de la Copa América al norte de América.

No había anuncio oficial, pero los rumores parecían indicar que la edición 48 de la Copa América se daría en Ecuador. Después de tener sus dos últimas sedes en Brasil (la última, de 2021, después de que Argentina y Colombia no pudieran albergarla por distintas situaciones), el campeonato se preparaba para cambiar de país de neuvo para su disputa en el año 2024. No obstante, de manera extraoficial, Estados Unidos se ha vuelto a posicionar como posible lugar para la disputa del torneo.

Así lo ha hecho saber Gustavo López, periodista de Estados Unidos, haciendo saber que CONMEBOL y CONCACAF estarían trabajando para que la Copa América 2024 se dispute en el norte de América. De esta manera, además, ambos organismos estarían trabajando en que dicha edición albergue partidos entre selecciones de ambas asociaciones. De esta manera, sería un anticipo y «entrante» al Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

En la última edición disputada en 2021, Argentina fue campeona de la Copa América, y Estados Unidos se alzó con la Copa Oro. Esta disputa del torneo en Estados Unidos haría que el país se convirtiera en sede de dos grandes torneos en un periodo de tiempo pequeño.

De hecho, Estados Unidos ya albergó la Copa América Centenario jugada en 2026. Una edición en la que también hubo participación por parte de selecciones de ambas asociaciones, y que vio a Chile proclamarse campeona en los penaltis tras superar a Argentina en la final. Estados Unidos, por su parte, fue la mayor representante de CONCACAF quedando en cuarto lugar. De esta manera, diez años después volverían a repetir Copa América.

Diario AS