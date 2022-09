Oswaldo Cabrera habla sobre jugar con Venezuela el Clásico Mundial de Béisbol 2023

El novato de los Yankees de Nueva York, Oswaldo Cabrera habló sobre la posibilidad de jugar con Venezuela el Clásico Mundial 2023 con Venezuela.

Leer también: Triangular Internacional de Béisbol: Venezuela vapuleó a Nicaragua 11-7

Oswaldo Cabrera cuenta hasta ahora con poco más de 30 juegos en las Grandes Ligas – MLB y desde que debutó con los Yankees de Nueva York ha dejado calro porque tenía tanta proyección, tanto así que podría ser de esas piezas jóvenes de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol del 2023, razón por la que este novato habló sobre la posibilidad de representar a su país en el mes de marzo.

A través de una rueda de prensa post-juego de los Yankees, Cabrera habló y dejó claro que en caso de que lo necesiten, él jugará sin ningún problema, pudiendo ser él una pieza de utilidad para el mánager de Venezuela, Omar López y esto debido a que juega diversas posiciones defensivas y tiene un bateo interesante que puede emplear en ambos lados del plato.

“Si me necesitan, estaré dando el 100%”, eso dijo Oswaldo Cabrera sobre representar a Venezuela en el Clásico Mundial🇻🇪👀⚾️



El novato de los Yankees ha causado sensación desde su debut en #MLB y gracias a su versatilidad lo hemos visto jugando casi todo los días con los #Yankees pic.twitter.com/2sOBk3J0DQ — Enrique Cáceres Cobaleda (@Cacerescobaleda) September 24, 2022

“Hasta los momentos no he tenido ningún tipo de comunicación con la directiva de Venezuela. Estoy dispuesto, no se sabe, Dios sabrá lo que pasará, pero si ellos me necesitan estaré dando el 100%”, aseguró Oswaldo Cabrera sobre ponerse el uniforme de su país.

Peloteros jóvenes venezolanos que ha debutado este 2022 en Grandes Ligas tal vez digan presente en ese roster criollo para el Clásico Mundial, bien es el caso de Juan Yépez, Diego Castillo, Gabriel Moreno y hasta el propio Cabrera, que son la generación de relevo de la pelota de este país.

Por otro lado, el novato de los Yankees si podría ser una pieza más que interesante por todo lo que ofrece y su talento, prueba de ello lo que ha hecho en su corta carerra en Grandes Ligas, haciendo joyitas defensivas en varías posiciones.

Números en 2022

En sus primeros 33 juegos, “Ozzie” cuenta con 27 hits, seis dobles, un triple, cuatro cuadrangulares, 17 remolcadas, 16 anotadas, promedio de .235 y OPS de .714.

Noticias Deportivas