Orinoco Grill, un restaurante que te invita a volver

Si de buena comida y ambiente se trata, en Orinoco Grill lo encuentras. Ubicado en la concurrida Avenida Intercomunal de Cabudare, este restaurante se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan deleitar su paladar con el sabor auténtico de las carnes a la parrilla y un servicio de calidad. El equipo de Noticias Barquisimeto se acercó para descubrir qué se esconde detrás de sus irresistibles cortes de carne y un ambiente que invita a la familiaridad.

Fuimos recibidos por Jesús Montoya, el Gerente Operativo, quien en una amena conversación nos desveló el alma de este rincón gastronómico. «Muchos larenses vienen no solo por su buena comida, sino por la atención y el asesoramiento», nos cuenta, destacando que el éxito no solo está en la parrilla, sino en la conexión con la gente.

Una familia que sirve a la mesa

Lo que diferencia a Orinoco Grill es su filosofía de trabajo. Aquí, la relación entre la empresa y sus empleados es una de mutuo respeto y apoyo. «Es que ellos se sientan a gusto, que sientan esa estabilidad que no le brindan otros lugares, y que puedan sentir el apoyo a futuro», afirma Montoya. Esta cultura de hermandad y familia se refleja directamente en el servicio, un ambiente unido que se proyecta hacia cada comensal, haciéndolos sentir como en casa.

Sabor, atención y un toque barquisimetano

El menú de Orinoco Grill es una oda a la calidad. Con una variedad de carnes importadas, cada plato es el resultado de un meticuloso proceso. Montoya asegura que «todos los platos aquí son hechos con amor». Y no es una frase vacía, desde la chef pastelera que crea verdaderas delicias, hasta los expertos del grill que cuidan cada detalle del corte, la textura y el sabor, cada bocado es una experiencia.

La atención al cliente también tiene su toque único. Montoya la describe como un servicio fresco. A diferencia del formalismo de otros lugares, aquí buscan un trato más «humano, algo gratificante, no como un restaurante más, sino que sientan como si están en su casa y serán atendidos como si se conocieran de hace mucho tiempo».

Más que un restaurante: un centro de encuentro y diversión

Pero Orinoco Grill no se detiene en la buena comida. Su agenda de eventos es tan variada como su menú. Ya han realizado catas de vino y de habanos, y se preparan para festivales de cerveza, torneos de bolas criollas y dominó con sorpresas. Además, para los amantes del deporte, tienen una pantalla gigante para ver todos los juegos en un ambiente emocionante.

Y para cerrar el año con broche de oro, ya está confirmado el ícono de la música venezolana, Argenis Carruyo, para el 23 de diciembre, una noche que promete ser inolvidable.

Para quienes buscan un lugar para celebrar sus eventos especiales, Orinoco Grill ofrece privacidad y seguridad, con instalaciones cómodas y un área recreativa para los más pequeños, garantizando que toda la familia disfrute de la celebración.

Orinoco Grill es, en esencia, un reflejo de lo que somos en Lara: gente que valora la buena comida, el trato cercano y los momentos compartidos. Es un lugar que, sin duda, te invita a volver.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto