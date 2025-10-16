Organizaciones sociales denunciaron: Policía reprime brutalmente y persigue a estudiantes en Universidad Central de Ecuador

Denuncian «represión desmedida» y señalan que los estudiantes «se encuentran sitiados en la Universidad».

Organizaciones sociales denunciaron en la noche de este miércoles la brutal represión contra los estudiantes universitarios en Ecuador, en medio del paro nacional contra las políticas neoliberales del presidente Daniel Noboa.

“En la Universidad Central se está viviendo una represión desmedida. Exigimos que las Fuerzas armadas y la policía deje salir a los estudiantes que se encuentran sitiados en la Universidad”, refirió la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Asimismo, denuncian que están violando la autonomía universitaria y adicionalmente están disparando a quemarropa a las brigadas médicas estudiantiles y persiguiendo a estudiantes y manifestantes.

Entre tanto, en San Miguel del Común, Oyacoto, Santa Anita y varias comunas más, se movilizan esta noche en contra de las medidas que consideran dictatoriales y rechazan la represión estatal.

En este sentido, la corresponsal de la plataforma teleSUR en Ecuador, Elena Rodríguez manifestó que la comuna de San Miguel del Común, en el norte de Quito, salió esta noche a las calles para expresar su respaldo al paro nacional convocado por la CONAIE.

Con antorchas, cánticos y banderas, los comuneros reafirmaron su rechazo al alza del diésel y a la represión estatal registrada en distintas provincias. “Nuestra lucha es por la dignidad del pueblo”, manifestaron los participantes, mientras reforzaban los puntos de resistencia en solidaridad con las comunidades de Imbabura, de acuerdo a las declaraciones de Rodríguez.