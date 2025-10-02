Operación Cumanagoto 200 erradica 14 bases logísticas de narcotráfico en el Estado Sucre

Como parte del marco legal de la operación se retuvieron 12 barcos, se incautaron 9 mil litros de combustible y se confiscaron 12 armas de fuego.

El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Oriental, M/G Juan Sulbarán Quintero, señaló este jueves que se llevó a cabo una operación militar que resultó en la destrucción de 14 bases logísticas de narcotráfico en el estado Sucre. Estos hechos se realizaron en el marco de la Operación Cumanagoto 200.

Leer También: Fiscalía General emite orden de captura contra Exfuncionaria Judicial de Lara

Los operativos fueron ejecutados en cooperación con la Fuerza de Tarea Domingo Sifontes, además de contar con 60 unidades de reacción rápida (URRA) mixtas distribuidas en los 15 municipios de la entidad oriental, organizadas en cuatro cuadrantes.

La inserción anfibia, el reconocimiento y la exploración terrestre, aérea y marítima; el patrullaje de escoltas; el escudriñamiento en profundidad de zonas y áreas; los bloqueos de vías de aproximación; los puntos de control, así como las acciones de saturación, fueron algunas de las actividades conjuntas que se llevaron a cabo en este operativo.

Por su parte, se retuvieron 12 barcos, se incautaron 9 mil litros de combustible y se confiscaron 12 armas de fuego, como parte del marco legal de dicha operación.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión