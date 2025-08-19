Operación Caracas Sonríe benefició a más de 32 mil habitantes en El Valle

La alcaldesa Carmen Meléndez encabezó este martes el despliegue número 24 de la Operación Caracas Sonríe, que en su segunda fase ha llegado a las parroquias Santa Rosalía, El Recreo y ahora El Valle.

Desde Los Jardines, en El Valle, Meléndez destacó que se instalaron Caravanas de las Soluciones para atender de manera directa a la comunidad, bajo la premisa de “más territorio, menos escritorio”.

“Haremos las giras que sean necesarias para abordar las 299 comunas y circuitos comunales”, afirmó la Alcaldesa al precisar que hasta la fecha se han visitado 64 comunas y circuitos comunales (35 comunas y 29 circuitos), lo que representa el 21,40 % de los 299 existentes en Caracas.

En esta segunda vuelta de la Operación Caracas Sonríe ya se han atendido ocho territorios: cinco comunas y tres circuitos comunales. En El Valle, la jornada alcanzó a más de 32.691 habitantes, organizados en 33 consejos comunales, con beneficios directos para 10.219 familias.

Además se entregaron 47 certificados de Registro de Unidades de Producción Familiar, emitidos por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, así como también 25 títulos de tierras individuales.

Asimismo, quedó firmado el punto de cuenta para la desafectación de un lote de terreno en el sector Zamora, con el cual se beneficia a 15.757 familias de Los Jardines parte alta y Vista Alegre.

En materia de seguridad, informó que los 299 cuadrantes de paz estarán articulados con las salas de autogobierno de cada territorio y recibirán dotación de motos, celulares y patrullas, a razón de una por cada cuatro comunas o circuitos comunales.

La mandataria también adelantó que la parroquia Coche será el próximo destino de la Caravana de las Soluciones.

“Vamos a cumplir los proyectos, sueños que ustedes tienen”, aseguró, ratificando que la Agenda Concreta de Acción se ejecuta de manera permanente, de acuerdo con las recaudaciones.

Para finalizar la Alcaldesa señaló que las brigadas se quedan ahora en el territorio, cumpliendo la agenda concreta de acción.

