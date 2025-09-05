ONU advierte que la respuesta al narcotráfico debe respetar el derecho internacional

La portavoz derechos humanos de la Organización Ravina Shamdasani se refirió al ataque de EEUU contra una embarcación en el Caribe, donde murieron 11 personas, y recordó que «no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas».

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este viernes que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional, en relación al ataque lanzado esta semana de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente pertenecía a la extinta organización criminal Tren de Aragua y que surcaba el Mar Caribe.

Leer También: Los países de la Celac condenan presencia militar en la región (+Comunicado)

En esa acción militar, Estados Unidos dijo haber matado a once «narcoterroristas» de esa organización criminal.

La portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, sostuvo en Ginebra que esto no puede justificar su asesinato.

«En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas«, explicó.

El Departamento de Defensa estadounidense indicó que esto solo es el inicio de una campaña contra los carteles de la droga en el Caribe.

La portavoz de la ONU agregó que la lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad y que los funcionarios son los responsables de cumplirlos.

«Para ser claros, el uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida», recalcó.

Si hay muertes en una operación para aplicar la ley, se deben investigar de forma independiente, rápida y transparente, sostuvo Shamdasani.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión