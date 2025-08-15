ONG InSight Crime: Departamento de Defensa de EEUU. contrató expertos para difundir mentiras del Tren de Aragua

La Organización No Gubernamental, dedicada a la investigación del crimen organizado, revisó los delitos publicados por el departamento de Estado y encontró al menos cinco sucesos falsos

Este miércoles, la ONG InSight Crime reveló que funcionarios pertenecientes al departamento de Defensa de Estados Unidos (EEUU) trabajaron en un centro de ideas que difundía noticias falsas sobre la banda venezolana Tren de Aragua.

La Organización No Gubernamental, dedicada a la investigación del crimen organizado, revisó los crímenes publicados por el departamento de Estado y encontró al menos cinco sucesos falsos.

Una de las noticias falsas fue difundida el pasado 10 de marzo y aseguraba que el Departamento de Policía de San Antonio (Texas) había arrestado a un presunto miembro del Tren de Aragua tras robar a mano armada en una tienda de conveniencia.

Dos funcionarios fueron despedidos por desestimar que (Nicolás) Maduro dirija el Tren de Aragua, según fuentes de la ONG.

