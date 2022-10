Omar Enrique acusa a Nacho de hablar mal de Venezuela

Sin pelos en la lengua el pasado miércoles, el merenguero Omar Enrique acusó a Nacho de hablar mal y descalificar a Venezuela.

A través de una rueda de prensa, le recomienda a sus colegas venezolanos que dejen de hablar mal de Venezuela, entre ellos, mencionó sin titubeo a Nacho.

«Te voy a decir algo de manera muy responsable hay artistas que hablan mal de su país. Hay una cosa que admiro de los colombianos y es que tú no ves nunca a un colombiano hablando mal de Colombia, pero un venezolano hablando mal de Venezuela. Eso no puede ser, independientemente que tú no estés de acuerdo con el tema político. Tú tienes que hablar bien de tu país, ese es el deber ser y yo lo digo con el corazón en la mano».

Igualmente, el llamado príncipe del merengue, aprovechó para dirigirse a Nacho y acusarlo de «hablar pura mierda» del país. Además de contribuir poco al avance del entretenimiento en Venezuela.

«Tú puedes estar en contra del gobierno, opinar distinto, hacer cosas diferentes. Pero lo que nunca puedes hacer es hablar mal de tu país. Nunca. Y Nacho se ha dedicado a hablarle mierda a todos los artistas en el extranjero de Venezuela».

Omar Enrique por la puerta grande en Colombia

Sobre sus proyectos, Omar Enrique indicó que este viernes regresa a Colombia luego de tres años sin poder entrar a ese país.

«Solo por ser amigo del presidente Nicolás Maduro. Se me prohibió la entrada sin ninguna otra razón. Pero vamos a estar en la elección de la Reina de la feria de Girardot. Luego iremos a Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bucaramanga».

En el aspecto musical, Omar Enrique indicó que prepara la promoción de A beber, tema que grabó con Eddy Herrera y Felipe Peláez y cuyo video se rodó en Los Roques. Asimismo, en el primer trimestre del próximo año lanzará el segundo volumen del disco «Con las canciones que crecí».

Con información de: VN