“Ola de calor” provoca incendios forestales en Barquisimeto

Una ola de calor está provocando una alta cantidad de incendios forestales en distintos puntos de la ciudad durante este fin de semana.

Una de las zonas más afectadas es la Avenida

Ribereña, donde la vegetación seca está dificultando la labor de los Bomberos de Iribarren, quienes se mantienen en estado de «alerta».

La intensa humareda ya está afectando a cientos de familias y representa un riesgo serio, especialmente para las personas con condiciones respiratorias. ¡Extrema precaución!

Noticias Barquisimeto