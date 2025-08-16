¡Ojo con el permiso! Todo lo que debes saber si viajas con tus chamos estas vacaciones

Con la llegada de la temporada vacacional, las familias barquisimetanas se preparan para disfrutar de unos días de descanso, ya sea en las playas del Caribe, en los andes o en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, en medio de la planificación de maletas e itinerarios, surge una duda importante que muchos padres desconocen: ¿qué permisos son necesarios para que los más pequeños de la casa puedan viajar?

Para aclarar este tema, Noticias Barquisimeto conversó con el abogado Carlos Valles, un experto en la materia, quien nos explicó los requisitos legales que todo representante debe tener en cuenta antes de emprender un viaje con niños, niñas y adolescentes. La información, que a simple vista puede parecer un enredo legal, es más sencilla de lo que parece.

“Surgen muchas dudas cuando un menor de edad va a salir de vacaciones, hay unos que requieren permisos y otros no”, aclara Valles. «Por ejemplo, si un niño viaja dentro del país y lo hace con su mamá, no necesita ninguna autorización. Pero si viaja fuera de Venezuela solo con la mamá, sí requiere una autorización del padre para que pueda salir del país”.

El abogado también señala una excepción importante: “En el caso de las madres que tienen el ejercicio unilateral de la patria potestad sobre el niño, niña y adolescente, tampoco necesitan una autorización de viaje”. Esta situación se aplica en escenarios donde solo hay una filiación legal, el otro progenitor ha fallecido, o existe una sentencia judicial que prive o suspenda la patria potestad.

Los puntos clave de la LOPNNA

Para que no te quede ninguna duda, aquí te resumimos lo que establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) en cuanto a los permisos de viaje:

Viajes dentro de Venezuela : Si tu hijo viaja solo o con un tercero (que no sea su padre o madre), necesita una autorización. Lo bueno es que en este caso, con que uno solo de los padres otorgue el permiso es suficiente.

: Si tu hijo viaja solo o con un tercero (que no sea su padre o madre), necesita una autorización. Lo bueno es que en este caso, con que uno solo de los padres otorgue el permiso es suficiente. Viajes fuera del país: Si el niño o adolescente viaja solo con uno de sus padres, el otro progenitor debe dar su autorización. ¡Es fundamental! La excepción, como mencionaba el abogado, es si hay una sola filiación legal, el otro padre ha fallecido o si una sentencia judicial lo establece. Si el viaje es con un tercero, siempre se requerirá el permiso de ambos padres.

¿Dónde y cómo tramitar el permiso?

Si después de leer esto te das cuenta de que necesitas una autorización, no te preocupes. Valles nos explicó los lugares a los que puedes acudir y los documentos que debes tener a la mano.

“Existen instituciones que te permiten saber dónde solicitar esas autorizaciones: tribunales, Consejo de Protección, incluso las Notarías”, detalla el abogado. La clave es saber a cuál ir, ya que no todos los permisos se tramitan en el mismo lugar. “Por ejemplo, si viajas al interior del país, no es necesario ir a un tribunal; puedes ir al Consejo de Protección. Para viajes internacionales, el procedimiento es diferente y suelen ser los tribunales o las notarias”.

Además del lugar, es crucial tener todos los papeles en regla. El abogado Valles nos dio una lista de los requisitos más comunes:

Copia de la cédula de identidad de los padres.

Copia de la cédula de la persona que viaja con el menor (si aplica).

Pasaporte del menor, y si es un viaje al exterior, la visa del país de destino.

Partida de nacimiento del niño o adolescente.

Fotografías tipo carnet del menor.

Estos son los documentos básicos, pero siempre es recomendable consultar la institución a la que acudirás, ya que podrían solicitar algún otro requisito dependiendo del caso.

La LOPNNA, en sus artículos 39, 63, 392 y 393, garantiza el derecho a la libertad de tránsito, al descanso y a la recreación de los niños, niñas y adolescentes, y a su vez establece estas medidas para su protección, asegurando que sus viajes se realicen de manera segura y legal.

Así que, antes de que te vayas a la playa o a cualquier otro destino, revisa bien tu caso. Unos minutos dedicados a este trámite te pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. ¡Felices vacaciones!

