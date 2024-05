Oficial: Kylian Mbappé anuncia que dejará el PSG a final de temporada (+Video)

Lo ha comunicado en sus redes sociales.

“Nunca pensé que sería tan difícil, pero necesitaba un nuevo reto”

En un vídeo de cuatro minutos publicado en sus redes sociales, Kylian Mbappé ha anunciado públicamente que esta será su última temporada en el PSG. No renovará su contrato. El duelo de este domingo ante el Toulouse en Ligue 1 será su último partido en el Parque de los Príncipes.

“Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo”, empezaba el de Bondy.

Y añadía: “Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como personas, con toda la gloria y los errores que he cometido.

En primer lugar quiero agradecer a todos los compañeros que tuve, a todos los entrenadores: Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos Leonardo y Luis Campos, por acompañarme siempre. Gracias a todos los miembros del club que nadie ve y que merecen el debido reconocimiento. Sé que dejo el club en excelentes manos.

Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1. Pero necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. No me arrepiento, es un club que recordaré toda mi vida. No jugaré más aquí pero seguiré viendo todos los partidos,. Intenté dar lo mejor de mí, agradezco a la vida todas las emociones que viví. Ahora nos toca levantar el último trofeo. Ici c’est Paris, adiós”.

Inmediatamente se sucedieron las reacciones en el fútbol galo. La Ligue 1, por ejemplo, publicó un mensaje con un “Gracias por todo”, con una foto del parisino sosteniendo en la mano a un niño Kylian Mbappé con una camiseta del AS Monaco en la espalda. Un símbolo de la evolución del jugador, que abandonará el campeonato francés.

Mbappé… en una barbacoa con los Ultras del PSG

Mientras, como anuncia ‘Le Parisien’ y ‘RMC Sport’, Kylian Mbappé está en el Parque de los Príncipes para la barbacoa de fin de año del Collectif Ultras Paris (CUP). Esta información fue revelada por ambos medios galos.

MARCA ya adelantó su fichaje por el Real Madrid

Hace varios meses, concretamente en febrero, MARCA ya adelantó la llegada de Mbappé al Real Madrid para la 2024-25: “Kylian Mbappe y el Real Madrid tienen un acuerdo cerrado y firmado desde hace dos semanas por el cual a partir del 1 de julio el delantero francés se convertirá en flamante jugador del equipo blanco, tal y como ha podido confirmar MARCA. De esta manera dentro de 133 días se acabará de manera oficial el cortejo más extenso que ha vivido el mundo del fútbol en las últimas décadas”, escribía Carlos Carpio.

Además, en abril, se avanzaba que sería el propio Mbappé el que decidiera cuándo anunciaría su fichaje por el Real Madrid: “Consciente de la delicada situación para el jugador que se iba a desencadenar en París a raíz de comunicar a su club que no seguirá, el Real Madrid le cedió la iniciativa para que encontrase la fecha idónea para anunciar el fichaje”.

Historia del PSG

Fue en 2017 cuando el PSG anunció la llegada de Kylian Mbappé desde el Mónaco. Un fichaje estelar al traer de nuevo a su ‘casa’ a uno de los talentos más cotizados del fútbol mundial. Una cesión que después se convirtió en compra a cambio de 180 millones de euros. Esa temporada empezó la leyenda de Mbappé hacia convertirse en el mejor jugador de la historia del club capitalino.

A falta de tres encuentros de Ligue 1 y la final de Coupe de France (ante el Lyon), Kylian ha firmado 306 encuentros oficiales con la camiseta del Paris… anotando 255 goles y repartiendo 108 asistencias. Por lo tanto, ha participado de forma directa en más de un gol por encuentro. No en vano es el máximo anotador histórico del PSG (255 por los 200 de Cavani).

Su palmarés, al mismo tiempo, es incuestionable… aunque se le ha escapado la Champions League una vez tras otra: la que estuvo más cerca fue la de 2020, en Lisboa ante el Bayern (1-0). En total, seis Ligue 1, tres Coupe, dos Copas de la Liga y tres Supercopas. Faro del reinado del PSG en Francia.

El vídeo de Mbappé despidiéndose del PSG

Kylian Mbappé se ha despedido del PSG. “Nunca pensé que sería así de difícil anunciar que me iría de mi país, Francia, de la Ligue 1…”

Todos los rumores e información (No confirmada) de los medios de comunicación europeos colocan al galo como el próximo gran fichaje del Real Madrid.

