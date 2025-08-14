¡Oficial! El Vinotinto Darwin Machis regresa a la Liga FUTVE y es nuevo jugador de UCV

El oriental busca retomar su mejor versión con 32 años.

Darwin Machis regresa a la Liga Futve luego de más de 10 años en el fútbol Europeo. El de Tucupita fue presentado este miércoles como nuevo jugador de UCV.

Leer También: PSG ganó en penales la Supercopa de Europa en una épica remontada ante el Tottenham

El extremo viene de un largo tiempo sin equipo, tras rescindir su contrato con el Valladolid de España.

Machis regresa al fútbol profesional venezolano tras su debut en Mineros de Guayana en el 2011 siendo uno de los mejores juveniles de aquel entonces.

En el viejo continente, Darwin Machis pasó por equipos como el Udinese, Granada, Huesca, Leganés, Cádiz, entre otros. Y tuvo una breve estadía en el club mexicano Juárez.

El también selección Vinotinto llega al Futve para recuperar su nivel y volver a otras latitudes, ya que aun le queda carrera con 32 años.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder