Oficial: El central Español Íñigo Martínez deja el Barça para fichar por el Al Nassr de Cristiano «CR7» Ronaldo

El central español se marcha libre del club blaugrana y pone rumbo a Arabia.

Ya es oficial. Íñigo Martínez deja el Barcelona y fichará por el Al Nassr de la liga de Arabia Saudí. El club azulgrana ha hecho público un comunicado en el que se despide del central vasco, que hace unos días llegó a un acuerdo con el equipo liderado por Cristiano Ronaldo y se marcha libre del Barcelona.

El club no ha puesto ningún obstáculo para que la operación se complete entre el defensa y el Al Nassr, ya que no ha pedido cantidad alguna por el que era su jugador. Además, en la última renovación ya se acordó entre las dos partes que si llegaba una oferta que convenciese al futbolista, el club le dejaría marchar. El Barcelona ha cumplido con su palabra y el vasco, finalmente, se marcha siendo una de las sorpresas de este mercado.

Esta decisión es tomada debido a la actitud de Íñigo Martínez durante su estancia en el Barça, por lo que el club ha decidido premiarle con este gesto. El club pierde a un jugador importante pero también se ahorra una cantidad que ayudará, auque todavía no sea suficiente, para inscribir a los futbolistas que tiene pendientes.

‘Overbooking’ de centrales

En Barcelona había demasiados centrales y, aunque, la idea de la dirección deportiva era que el que saliera este mercado, fuera Christensen, finalmente ha sido Íñigo Martínez.



En consecuencia de ello, los que se quedan son: Cubarsí, Araujo, Eric García y el danés, además de Koundé y Gerard Martín, que ya se les ha visto en la posición de central.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca