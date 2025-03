OFAC renovó licencia para autorizar transacciones vinculadas con bonos de Pdvsa 2020 a partir del 3 de julio de 2025

Este 6 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una nueva Licencia General, autorizando ciertas transacciones relacionadas con el bono de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) al 8,5 por ciento con vencimiento en 2020. Esta medida entrará en vigor a partir del 3 de julio de 2025.

Según el comunicado oficial, a partir de la fecha mencionada, estarán permitidas todas las transacciones relacionadas con el bono de Pdvsa 2020 que anteriormente estaban prohibidas por la Orden Ejecutiva 13835 de mayo de 2018, modificada por la Orden Ejecutiva 13857 de enero de 2019 e incorporadas al Reglamento de Sanciones contra Venezuela.

La OFAC ha especificado que esta licencia no autoriza transacciones o actividades que estén prohibidas por otras regulaciones del Código de Regulaciones Federales. Además, se destaca que, a partir del 6 de marzo de 2025, la Licencia General No. 5Q, emitida el 7 de noviembre de 2024, queda reemplazada y sustituida en su totalidad por la nueva Licencia General No. 5R.

Esta acción se enmarca en las medidas que Estados Unidos ha implementado desde 2019 para proteger a Citgo, filial de Pdvsa, de posibles embargos o ventas de sus acciones por parte de los tenedores de bonos.

Rubén Conde con información de NAD