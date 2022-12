Octavos de final del Mundial Qatar 2022: Selecciones clasificadas, cuadro, horarios, partidos y cuándo se juegan

Te contamos cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2022, qué equipos se han clasificado, cuáles son los cruces y horarios de todos los partidos.

Los octavos de final del Mundial toman forma tras la conclusión de la última jornada de los Grupos A, B, C, D, E, F y H. Desde el martes, ya se conocían los primeros duelos. Holanda se medirá con Estados Unidos e Inglaterra lo hará con Senegal. El miércoles se configuraron otras dos eliminatorias. Francia, pese a perder con Túnez, acabó primera del Grupo D y se enfrentará a Polonia, que escapó de milagro de la eliminación. Australia también confirmó su presencia al sorprender en un duelo de vifa o muerte a Dinamarca. Su adversario será Argentina, que tras someter a Polonia, logró un liderato que le parecía tan lejano tras el desastroso debut ante Arabia Saudí. Y este jueves se han conocido ya otros cuatro equipos clasificados Marruecos se impuso a Canadá (1-2) para acabar como primera y se la jugará los octavos contra España, segunda del grupo E. La sorprendente Japón, líder del Grupo E, que derrotó a la selección de Luis Enrique (2-1) se enfrentará en la siguiente fase a Croacia, que aguantó el empate ante Bélgica (0-0) y terminó segunda del F.

Hoy se ha cerrado la fase de grupos y el primero en disputar su tercera jornada ha sido el H, en el que Uruguay se ha impuesto a Ghana (0-2) con doblete de De Arrascaeta, mientras que Corea del Sur se impuso sobre la bocina a Portugal, por lo que el conjunto sudamericano, que estuvo clasificado durante gran parte del partido, finalmente se tiene que volver a casa. Corea del Sur se clasifica como segunda de grupo por detrás de los portugueses. El último grupo en disputar su tercera jornada ha sido el G, en el que Brasil ha mantenido, como era previsible, su liderato. Y todo ello pese a caer ante Camerún (primera derrota de Brasil ante un equipo africano en un Mundial), derrota que no afectó a los dos primeros puestos de la clasificación. El segundo puesto ha sido para Suiza después de imponerse a Serbia en un partido loco (2-3).

Asimismo, también se conocen ya los primeros horarios de las eliminatorias directas. Países Bajos y Estados Unidos abrirán los mismos el sábado 3 de diciembre a las 11:00 AM. hora de Venezuela. Ese mismo día, a las 3:00 PM. horas, se jugará el Argentina-Australia. El domingo 4 habrá otros dos partidos: Francia-Polonia (11AM.) e Inglaterra-Senegal (3PM..). El lunes 5, a las 11:00 AM. horas, será el turno de Croacia y Japón y a las 3:00 PM. se jugará el Brasil-Corea del Sur. Y el martes 6 a las 11:00 AM. horas jugarán España y Marruecos, cerrando los octavos Portugal y Suiza a las 3:00 PM.

Los equipos clasificados para los octavos de final

Países Bajos (1ª)

Senegal (2ª)

Inglaterra (1ª)

Estados Unidos (2ª)

Argentina (1ª)

Polonia (2ª)

Francia (1ª)

Australia (2ª)

Japón (1ª)

España (2ª)

Marruecos (1ª)

Croacia (2ª)

Brasil (1ª)

Suiza (2ª)

Portugal (1ª)

Corea del Sur (2ª)

Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2022

La primera de las eliminatorias que se van a disputar en la actual edición de la Copa del Mundo está prevista para el próximo tres de diciembre. Apenas un día después de que se acabe la fase de grupos.

A partir de ese momento, se disputarán los encuentros correspondientes a los octavos de final de la Copa del Mundo en tres fechas consecutivas más: cuatro, cinco y seis de diciembre. En este caso, y a diferencia de la fase de grupos, solo se escogerán dos turnos horarios para que los encuentros de esta ronda se celebren. En dicha situación, se llevarán a cabo bien a las 16:00 hora española, bien a las 20:00 hora de la Península.

El cuadro de los octavos de final del Mundial 2022

Partido Fecha Hora Estadio Países Bajos vs Estados Unidos 03/12/2022 11AM. Internacional Khalifa Argentina vs Australia 03/12/2022 3PM. Ahmad Bin Ali Francia vs Polonia 04/12/2022 11AM. Al Thumama Inglaterra vs Senegal 04/12/2022 3PM. Al Bayt Japón vs Croacia 05/12/2022 11AM. Al Janoub Brasil vs Corea del Sur 05/12/2022 3PM. 974 Marruecos vs España 06/12/2022 11AM. Ciudad de la Educación Portugal vs Suiza 06/12/2022 3PM. Lusail

