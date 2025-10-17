Obstrucción y riesgo latente en la Urbanización Pedregal de Barquisimeto: Caso de abuso continuado

La habitante Elsy Delgado, de la calle Guardatinaja de la Urbanización Pedregal Uno, alza su voz para denunciar la obstrucción progresiva e ilegal de una vía de dominio público, específicamente en la primera calle ciega antes de llegar a Colinas. Esta situación no solo afecta la libre circulación, sino que genera un grave riesgo latente de seguridad para todos los residentes.

«Esta calle, ya de por sí notablemente más angosta que las vías promedio, ha sido sistemáticamente obstruida a lo largo de los años mediante construcciones y obstáculos que reducen drásticamente su funcionalidad», indica la abogada Elsy Delgado de Gutiérrez.

El problema no solo radica en la incomodidad, sino en la peligrosidad inminente que estas acciones representan para la seguridad y la vida de los residentes, al tratarse de una calle ciega sin otra vía de escape.

La obstrucción, que ha sido progresiva y continua, culmina actualmente con la construcción de paredes de bloque y la inminente instalación de un portón que eliminará la visibilidad hacia la avenida Río Turbio, amenazando con «taponear» y dejar completamente encerrados a los vecinos.

Este conjunto de hechos no solo constituye una violación a las ordenanzas municipales, sino que también se enmarca como un hecho delictivo continuado, contemplado en el artículo 357 del Código Penal, al desafectar una vía de dominio público. La denunciante, con más de 37 años residiendo en el sector (desde 1988), atestigua la transformación gradual e ilegal de la vía.



Riesgo para la vida: Informes de protección civil y bomberos

R: El aspecto más alarmante de esta situación es el riesgo latente de quedar atrapados a la hora de un siniestro, tal como lo han documentado los organismos de auxilio. Informes del Cuerpo de Bomberos del Municipio Bolivariano de Iribarren y de la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Lara (Gestión de Riesgos) del año 2023 advierten sobre la imposibilidad de una acción expedita por parte de los organismos de socorro.

Las obstrucciones, que ya existían previamente con rejas y tubos anclados que solo permitían el paso de un único vehículo a la vez, se han visto agravadas por las nuevas construcciones de bloques. La angostura, la falta de doble vía y el carácter de calle ciega sin escape, combinados con la presencia de riesgos adicionales como transformadores de energía eléctrica a nivel de calle y plantas eléctricas industriales con tanques de gas, elevan el peligro a un nivel extremo. Los informes de los organismos de seguridad son claros: ante un sismo de gran magnitud, una explosión o un incendio, el auxilio rápido y expedito será imposible, y la evacuación de los habitantes será extremadamente difícil.

Fundamentación legal del riesgo

R: Los organismos de seguridad han emitido recomendaciones formales a la Autoridad Metropolitana de Tránsito Terrestre (AMTT), señalándola como la responsable de garantizar el uso seguro del espacio público. La situación transgrede la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio Naturales y Tecnológicos (Art. 8), la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (Arts. 23, 24 y 25), y las normas técnicas COVENIN 810-98 y 3660, que regulan la seguridad y prevención en áreas de ocupación.

Irregularidades documentadas

La denuncia no solo aborda el riesgo de seguridad física, sino también una serie de presuntas irregularidades administrativas y legales que evidencian una actuación ilegal, posiblemente con la «vista gorda» de las autoridades municipales. La documentación recopilada por la denunciante, Elsy Delgado, pone en entredicho la legalidad de las construcciones:

Negativa de Permisos Iniciales (2004 y 2005): Existen informes del DCPU del año 2004 donde se negaba cualquier permiso, y de la AMTT del 2005, que registran denuncias realizadas antes de la instalación de rejas y obstáculos iniciales. Permiso de Construcción Dubitado (1989/2022): Los responsables de las obstrucciones consignaron ante la AMTT en el año 2022 un presunto permiso de construcción de 1989, supuestamente otorgado por el Concejo Municipal Procóquia. Firma Falsificada: La consultora jurídica de la AMTT dio acceso a la denunciante a dicho expediente, revelando que el documento está firmado por el arquitecto Carlos Cárdenas. Sin embargo, al cotejar esta firma con documentos originales del mismo arquitecto de 1989 y 2004, se determinó que la firma es dubitada (presuntamente falsa). Imposibilidad Legal: De fondo, ninguna alcaldía puede legalmente otorgar permisos para construir sobre una vía de dominio público, según lo establece la Constitución y las normativas. Además, la denunciante argumenta que en 1989 gran parte de la calle aún no estaba construida, refutando la alegación de una «decisión mayoritaria» de la época.

Acciones legales y llamado a la autoridad desde la Urbanización Pedregal

«Todos los elementos probatorios y las denuncias de falsificación y violación de normativa se encuentran en manos de la Fiscalía y en proceso de ser llevados a Tribunal» señala la ciudadana denunciante que habita en la Urbanización Pedregal Uno. La situación es un claro ejemplo de cómo particulares han procedido a «hacer lo que les da la gana» desafectando un bien del dominio público bajo la inacción de las autoridades durante más de dos décadas.

El llamado de la habitante Elsy Delgado y el abogado Gastón Saldivia Dager es urgente y se dirige a las autoridades municipales y nacionales para que actúen de manera inmediata. La máxima preocupación actual no es la permisiología, sino la inmediata remoción de los obstáculos que ponen en peligro inminente la vida de los residentes, garantizando así la fluidez, seguridad y accesibilidad de la vía pública en cumplimiento con la legislación vigente.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB