Obra paralizada en Bella Vista II: Comunidad exige culminación del Módulo Barrio Adentro

Más de 15 días sin que se realicen trabajos de recuperación en el Módulo Barrio Adentro «Luis Jonás Reyes» de la calle 47 de Barquisimeto mantienen en alerta a los habitantes de la Comunidad Bella Vista II, quienes hacen un llamado urgente a la Alcaldía del municipio Iribarren.

Los vecinos de esta zona catalogada como vulnerable exigen al alcalde Yanys Agüero la asignación de recursos y la reactivación inmediata de las labores, para poder contar con un centro de salud operativo lo antes posible.

«La salud es importante y somos zona vulnerable», expresó Yolanda Sánchez, miembro del Consejo Comunal de Bella Vista II. La vocera vecinal no dudó en recordar al burgomaestre sus promesas de campaña. «Alcalde Yanys Agüero, en la campaña, usted dijo que iba a culminar las obras que quedaron pendientes».

La obra, que según los vecinos lleva más de dos semanas paralizada, requiere de varios elementos para su culminación: pintura, la colocación de la viga de corona en la parte superior de la pared, la culminación de aceras y piso, y la instalación del techo y el portón.

Además de los trabajos de infraestructura, la comunidad solicita a las cuadrillas municipales que se haga el retiro de los escombros acumulados en el lugar.

La comunidad espera una pronta respuesta y la reactivación de las labores para poder contar con el Módulo Barrio Adentro, vital para la atención de la salud en el sector.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto