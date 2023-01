NYT: El Pentágono ocultó asesinato de civiles en Afganistán

Este sábado el medio The New York Times sacó a la luz los resultados de una investigación militar donde quedó en evidencia la forma en la que altos funcionarios del Pentágono ocultaron el asesinato de varios civiles en Afganistán producto de un ataque con dron lanzado por Estados Unidos (EEUU) en 2021.

De acuerdo con el medio, el hecho se registró en la ciudad de Kabul, justo un día antes de que las tropas se retiraran del territorio. Aparentemente, los soldados atacaron un carro que confundieron con un vehículo terrorista. Sin embargo, pocos minutos después de activar el dispositivo se percataron del error pero engañaron a la prensa alegando que habían acabado con un «objetivo terrorista».

El mando central de EEUU realizó sus propias investigaciones y tres horas más tarde constató que el atentado dejó al menos tres menores de edad muertos. Ante la comprometedora situación EEUU decidió negar lo sucedido e indicó que no existían «indicios» de un asesinato de civiles en Afganistán.

Pancarta con miembros de la familia afgana Ahmadi que murieron en un ataque con dron

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, aseguró que la acción era una respuesta «justa«. Afirmó que lograron acabar con un facilitador del autodenominado Estado Islámico.

Leer también: Primera dama de Brasil denunció los daños causados a el Palacio de la Alvorada

Hasta la fecha, el Pentágono no ha publicado los resultados de su investigación, pese a que dicho trabajo se completó una semana y media después del ataque. No obstante, The New York Times tuvo acceso a 66 páginas parcialmente censuradas del informe, luego de que interpusieran una demanda judicial contra el Mando Central, apelando la Ley por la Libertad de la Información.

Con información de: VN