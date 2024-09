Nutricionista: Dietas Keto implican cambios metabólicos y muy poca sostenibilidad

El profesor de nutrición humana de la UCV (Universidad Central de Venezuela) y miembro del OVS (Observatorio Venezolano de la Salud), Pablo Hernández, indicó que las dietas keto, mejor conocidas como dietas cetogénicas son aquellas que tiene un muy bajo contenido de carbohidrato.

«Nuestro cuerpo cuando no tiene carbohidratos busca formar cuerpos cetónicos y eso es el alimento del cerebro, el cerebro lo único que come es carbohidrato, es azúcar, glucosa. Cuando no tiene glucosa busca un elemento similar que serían los cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos se forman a partir de las proteínas y por eso se llaman dietas keto», explicó.

En cuanto a la utilidad de este tipo de dietas, el especialista señaló que depende de la forma en la que se aplique, por ejemplo, «hay una dieta keto que está comprobado que tiene un muy buen rendimiento en personas con enfermedades del sistema nervioso» dijo.

Esto se debe a que implica un consumo mayor de grasas lo que resultaría beneficioso, sin embargo, «en una persona que no tiene este tipo de patologías y quiere realizar este tipo de dietas, y va a tener una perdida de peso acelerado» agregó.

Hernández resaltó que el problema es que involucra un cambio metabólico e implica muy poca sostenibilidad porque mantenerla es algo muy difícil para las personas.

Además precisó que las consecuencias de quitarla de repente, ocasiona el «efecto yoyo» metabólico porque el cuerpo venía privado de carbohidratos y al comenzar a consumirlos se generaría un aumento de peso importantes.

También puede haber retención de líquidos y elevación del triglicéridos y colesterol, por tanto, el especialista recomendó que para evitar estas complicaciones es importante ir al especialista donde se atiende cada caso de forma personalizada y se sugiere un patrón alimenticio acorde.

Rubén Conde con información de UR