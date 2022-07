Nuevos sustitutos tras múltiples bajas del Juego de Estrellas de MLB 2022

La Major League Baseball (MLB) anunció a los nuevos integrantes del Juego de Estrellas después de que otros jugadores se han bajado del evento.

Los jugadores que van a ir al Juego de Estrellas no se definen cuando terminan las votaciones, ya que días antes del evento es normal que ciertos jugadores decidan no ir al evento o que las lesiones se lo impidan. A ley de dos días para el evento, la MLB anunció los sustitutos:

Jose Altuve se baja, entra Santiago Espinal y sube Andrés Giménez.

El venezolano Jose Altuve de Los Astros de Houston decidió no participar en el Juego de Estrellas debido a que fue golpeado por un lanzamiento en la pasada serie ante Los Angelinos de Anaheim, aunque está jugando como designado ha dejado claro que prefiere descansar para recuperarse lo más rápido posible de esa lesión.

Andrés Giménez comenzó la temporada en Ligas Menores, pero desde que fue llamado al equipo grande no ha hecho nada más que hacerse sentir y demostrar que no tiene nada que buscar en niveles inferiores, sino que su lugar son Las Grandes Ligas. Andrés estaba programado para salir desde la banca, pero ahora es titular en reemplazo de Altuve y Espinal es quien estará en el banquillo.

Santiago Espinal de Los Blue Jays de Toronto fue uno de esos jugadores que no fueron seleccionados al principio pese a que tenía buenos números, sin embargo, no tan buenos como los de Altuve y Giménez. Con la decisión de Jose Altuve, todo cambió.

Austin Riley por Nolan Arenado.

Arenado no pudo ser el tercera base titular esta vez por encima de Manny Machado como en la temporada pasada. Arenado no ha especificado la razón por la que no quiere participar, sin embargo, Austin Riley de Los Bravos de Atlanta está encantado de tomar su lugar.

Tyler Anderson por Carlos Rodon.

Carlos Rodon de Los Gigantes de San Francisco fue elegido a última hora, pero de igual forma ha declinado la opción de participar. Ahora el lanzador zurdo Tyler Anderson de Los Ángeles Dodgers tomará su lugar en el roster de lanzadores de la Liga Nacional.

Jake Cronenworth por Jazz Chisholm Jr..

Jake Cronenworth de Los Padres de San Diego toma el lugar del segunda base Jazz Chismoh de Los Marlins de Miami, quien no puede participar por una lesión en una pierna.

