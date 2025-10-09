Nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria proveniente de Texas arribó este miércoles al país por el Aeropuerto Simón Bolívar

Esta jornada corresponde a la número 74 desde la reactivación de esta iniciativa en febrero de este año.

Este miércoles, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía un nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria con connacionales provenientes de Texas, Estados Unidos.

Leer También: «Cohesión y alta articulación»: Ministro Vladimir Padrino López instó al pueblo a prepararse y organizarse ante posibles acciones de EEUU.

Este jornada corresponde a la número 74 desde la reactivación de esta iniciativa, promovida por el presidente Nicolás Maduro, en febrero de este año, la cual ha traído a más de 14 mil venezolanos que se encontraban en el extranjero.

El Plan Vuelta a la Patria prevé la reinserción a la sociedad de los connacionales que llegan al país tras años fuera de Venezuela.

Además, con esta iniciativa, el Gobierno nacional ha logrado el rescate de más de 44 niños que se encontraban secuestrados en Estados Unidos tras ser separados de sus padres a la hora de ser deportados.

En el arribo de este miércoles se encontraban presentes la presidenta de esta misión, Camilla Fabri Saab, junto con funcionarios de seguridad, identificación y personal médico.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión