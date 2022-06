Nuevo tiroteo en EE.UU deja tres fallecidos en Filadelfia

Un tiroteo perpetrado la noche de este sábado en una céntrica y concurrida calle de la ciudad de Filadelfia, la mayor del estado de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, dejó un saldo de tres muertos y 11 heridos, confirmó este domingo la policía local.

La policía que patrulla el área del centro de Filadelfia reportó que escuchó múltiples disparos y vio a varias personas disparando contra una gran multitud.

En rueda de prensa la mañana de este domingo, el inspector de la policía, D.F. Pace señaló que un oficial le disparó a uno de los sospechosos a corta distancia, pero no está claro si el sujeto fue alcanzado.

Más tarde, dos hombres y una mujer fueron declarados muertos en un hospital del área, informó WTXF-TV. Se desconocía el estado de las víctimas heridas, según la televisora.

La calle South Street es “conocida por ser un corredor de entretenimiento” con múltiples bares y restaurantes, dijo Pace.

“Se pueden imaginar que había cientos de personas disfrutando de South Street, como lo hacen todos los fines de semana, cuando estalló este tiroteo”, indicó el inspector a los periodistas.

Se recuperaron dos pistolas en el lugar, incluida una con un cargador extendido, además se encontraron “numerosos” casquillos de bala.

Varios testigos describieron el «caos» en el área mientras la gente huía de la escena.

“Una vez que comenzó, no pensé que iba a parar”, dijo Joe Smith, de 23 años, a The Philadelphia Inquirer . Smith dijo que estaba parado afuera del Theatre of the Living Arts en South Street cuando sonaron los disparos.

Pace detalló que South Street está patrullada por numerosos policías como parte de un despliegue estándar en el distrito de entretenimiento los viernes y sábados por la noche, particularmente durante el verano, informó WTXF.

Con información de Telesur