Nuevo mapa de cooperación amazónica protegerá biodiversidad y culturas ancestrales

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Martin Von Hildebrand, y reafirma el compromiso de Venezuela con la protección del medio ambiente a través del ecosocialismo y las culturas ancestrales protegiendo la biodiversidad.

El mandatario nacional exaltó que este espacio geográfico no es una mercancía, es un territorio de vida, y que en «Venezuela estamos comprometidos para preservarla junto a los países hermanos de la región y seguimos construyendo un futuro ecológico justo y soberano, porque defender la Amazonía es defender la vida misma».

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó que este encuentro se enmarca en un mapa de cooperación estratégica para resguardar la soberanía sobre los recursos naturales y la integridad de los pueblos aborígenes que habitan ese territorio.

Destacó que esta reunión productiva se concentró en unir esfuerzos por la protección de la Amazonía, «gran pulmón verde que es vida y cultura de nuestros pueblos», y se avanzó en estrategias para el desarrollo sostenible, la justicia climática y la defensa de la soberanía ambiental.

Carla Martínez / Con información de VTV