Nuevo apagón en Maracaibo por explosión de una subestación eléctrica

El tercer apagón del Zulia en menos de una semana se produjo a la 1:05 de la madrugada de este martes 7 de abril, luego de que varias explosiones de instalaciones eléctricas iluminaran el cielo zuliano.

De nuevo los municipios de la costa occidental del Lago están a oscuras. Así reportan habitantes de Maracaibo, San Francisco, Machiques y Rosario de Perijá, La Cañada, Jesús Enrique Lossada, Mara y Guajira.

Algunos circuitos de San Francisco, por ejemplo, no tenían electricidad desde las 11:30 de la noche del lunes 6-A .

«La explosión de varias sub estaciones en #Maracaibo, generaron un nuevo apagón que deja a toda su población sin luz. Este es el tercer apagón que sufren los marabinos en menos de una semana», escribió a través de su cuenta de twitter el zuliano César Moya.

Más elocuente, la usuaria Judith Acosta trinó también en su red social: «Maracaibo Marginada y sin un real. Hoy más vigente que nunca la gaita del Monumental Ricardo Aguirre. Desde las 9pm sin servicio eléctrico. Hasta cuando será el odio en contra de los Marabinos?».

Como si se tratara de un mensaje preconfigurado por «default», Corpoelec informó a través de su cuenta de twitter: «Se presenta evento en subestación eléctrica, que ocasiona la interrupción del servicio en la Costa Occidental del Estado Zulia. Personal de @Corpoeleczulia0 desplegado para atender la avería».

Con tanta precisión queda claro de que se trata de la explosión de nuevo de una subestación, pero la estatal no aclara cuál.

No fue sino hasta pasadas las tres de la mañana que iniciaron los reportes de reconexión de circuitos, no sin los infaltables bajones de por medio, no obstante, persisten múltiples setores de los municipios de la costa occidental del Lago sin servicio eléctrico.

Cadena del horror

El apagón de la madrugada de este martes 7-A es el tercero en menos de una semana. Todo empezó el jueves 2 de abril, cuando el primer apagón se debió, de acuerdo con las autoridades a la ‘humedad’ de la ‘muy sensible’ y archiconocida línea de El Tablazo-Cuatricentenario, sometida a ‘mantenimiento’, explicaba el secretario de asuntos eléctricos, Santiago Arrieta.

Luego, el viernes 3 de abril se vino el segundo «evento», también en la madrugada, a las 4 de la mañana empezó el que probablemente haya sido el día más largo del 2020 para los zulianos. Hasta 17 horas sin luz reportaron múltiples sectores.

La respuesta del evento del viernes la dio el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, quien reveló la causa, una nueva falla. El segundo abordo del Ejecutivo Regional informó que luego de la falla registrada en la subestación El Tablazo del viernes 3-A se iniciaron labores de mantenimiento en las instalaciones afectadas. Explicó que la S/E fue afectada por el polvo, motivo por el que se determinó iniciar la limpieza.

Se oficializa el racionamiento

Entre apagón y apagón las horas sin servicio eléctrico se multiplican en la vida de los zulianos, confinados en la cuarentena por el Covid-19 hasta que finalmente se anunció lo inocultable, de nuevo el racionamiento eléctrico entró oficialmente en escena.

La mañana de este lunes 6 de abril el propio gobernador Omar Prieto lo comunicó. “apartir de ahora la administración de carga se va a mantener de 3 horas”.

Explicó que cuando una comunidad “sobrepasa” las horas del Plan de Administración de Carga (PAC) “es porque debe haber una falla en la zona”.

Recalcó que “el sistema está estable, lo que no tenemos es suficiente generación (…)”.

A la vez precisó que “las fluctuaciones son debido a la contaminación de las lluvias, y por eso, en las últimas 48 horas se decidió de manera radical realizarles el mantenimiento con Corpoelec, porque no es solo la luz, es el agua y otros factores, y la vimos necesaria porque no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena”.

Recordó que el sábado 4-A se realizó “el reemplazo de un transformador de la subestación Tablazo que estaba asociado a la línea 1 Cuatricentenario-Tablazo y 230 KV en el municipio Miranda (…) además del lavado en las subestaciones Canchancha, Cuatricentenario, y la salida de la línea 230KV y ayer (domingo) se continuó con el lavado de las líneas de distribución en Miranda”.

Información: Panorama