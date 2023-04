Nueve años sin Gabriel García Márquez: Estos son algunos de sus mejores libros

Un 17 de abril cerró los ojos a este mundo, uno de los genios de la literatura universal. Gabriel García Márquez falleció en México a los 87 años de edad. Ese 17 de abril de 2014 que despidió la vida del narrador y periodista colombiano era jueves. El reloj marcaba las 12:08 del medio día al momento de su muerte y dicen que podía percibirse el olor de la lluvia.

El premio Nobel de Literatura, nacido en Aracataca, es autor de una prolífica obra literario y periodística. Resulta difícil no desear sumergirse reiteradamente en Macondo y el mundo imaginario creado por «Gabo». ¿Quién no se ha deleitado con sus relatos y cuentos? ¡Cómo olvidar las últimas líneas de su celebérrima novela «El Coronel no tiene quien le escriba»:

«La mujer se desesperó.

-Y mientras tanto qué comemos -preguntó, y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía-. Dime, qué comemos.

El coronel necesitó setenta y cinco años -los setenta y cinco años de su vida, minuto a minuto- para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder:

-Mierda.»

Para celebrar la vida y la obra de este gran escritor que cultivó el realismo mágico y lo real maravilloso, a continuación te ofrecemos una lista cinco de sus novelas más emblemáticas.

Cien años de Soledad

Esta novela es considerada la obra maestra del escritor. De manera que quien quiera conocer su obra debería leerla. Cuenta la historia de la familia Buendía; relato centenario lleno de victorias y derrotas.

Crónica de una muerte anunciada

Líneas que atrapan: «Los hermanos Vicario no ocultaron que iban a asesinar a Santiago Nasar y el rumor alertó a todos en el pueblo… menos a él, que es apuñado frente a su casa al amanecer…»

En «Crónica de una muerte anunciada», García Márquez retrata la vida de un pueblo a partir de un crimen que se narra crudamente. A pesar del tema, el escritor logra introducir humor e imaginación en este libro corto basado en un crimen real ficcionado de manera magistral.

El amor en los tiempos del Cólera

Florentino Ariza espera por el amor de su vida desde hace 51 años, 9 meses y 4 días. Ella se llama Fermina Daza. Él la cortejó con cartas poéticas, ganó su atención por un tiempo y luego la perdió.

Déjate atrapar por esta gran novela romántica.

Noticia de un secuestro

A Gabriel García Márquez no le gustaba perder el contacto «con el mundo real». Por eso, nunca dejó de trabajar como periodista. Esta es una novela-reportaje escrita a partir de testimonios que ayudan a ilustrar el punto crítico de la guerra entre el Cartel de Medellín y el Estado colombiano.

El Coronel no tiene quien le escriba

Una vez Gabo dijo que esta era su mejor novela. También dijo en algún momento que era la más sencilla. Podemos decir que este libro versa sobre la injusticia y la espera de su personaje principal, el viejo coronel. ¿La has leído? ¿Qué opinas?

Para celebrar la vida y la obra de este gran escritor que cultivó el realismo mágico y lo real maravilloso, a continuación te ofrecemos una lista cinco de sus novelas más emblemáticas.

Una vez Gabo dijo que esta era su mejor novela. También dijo en algún momento que era la más sencilla. Podemos decir que este libro versa sobre la injusticia y la espera de su personaje principal, el viejo coronel. ¿La has leído? ¿Qué opinas?

Con información de Venezuela News