Nueva versión de «+57»: así quedó la canción tras modificar la polémica

Tras la polémica causada por el tema musical «+57» que reúne a varios artistas urbanos de Colombia como Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums debido a su letra, los artistas han realizado una modificación en su letra.

El cambio se dio en la frase «Mamacita desde los fourteen (14)» que pasó a ser “Mamacita desde los eighteen (18)” debido a que en la versión original usuarios señalaron que refiere la sexualización de menores.

La modificación solo está disponible en Spotify y esperan que próximamente pueda actualizarse en todas las plataformas digitales de audio y video.

El cambio se dio luego de que congresistas de ese país enviaran una carta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para pedir que los intérpretes de la canción recibieran una capacitación sobre derechos de niños y adolescentes, así como el retiro de la canción de las plataformas digitales.

El lanzamiento de +57 el 7 de noviembre de 2024 generó gran expectativa entre los seguidores de la música urbana, logrando millones de reproducciones en pocas horas. Sin embargo, el éxito del tema no estuvo exento de controversias, lo que generó un debate sobre la responsabilidad de los artistas en el contenido de sus letras y su impacto en la sociedad.

Por su parte, Karol G, defendió su trabajo musical y consideró que sacaron de contexto las rimas.

«Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva», expresó.