Nueva serie de Netflix es protagonizada por actores con síndrome de Down

La plataforma de streaming estadounidense Netflix, estrenó el pasado miércoles «Cromosoma 21», la nueva serie chilena que es protagonizada por actores con síndrome de Down.

«Cromosoma 21» narra la historia de un hombre con síndrome de Down que la policía encuentra escondido en la escena de un crimen e inicia una investigación para determinar si es un testigo o un sospechoso.

La ficción de ocho capítulos es protagonizada por: Mario Horton, Valentina Mühr, Sebastián Solorza y Pía Urrutia.

El director y creador de la trama Matías Venables, dio a conocer que lo novedoso de esta nueva serie chilena es que propone temas reflexivos que se han visto poco en las pantallas.

En «Cromosoma 21», se visualiza el matrimonio y la sexualidad entre personas con dicha condición, además de cómo enfrentan el sistema judicial.

Un dato curioso de la nueva serie de Netflix, es que uno de los protagonistas (Sebastián Solorza) durante la grabación tuvo que ser guiado por el director a través de unos audífonos puesto que Solorza no sabe leer y por tal motivo no podía aprenderse su libreto.

«Yo nunca había trabajado con personas con síndrome de Down. No fue tan distinto, no fue un desafío distinto como es trabajar con otras personas, como niños o madres», expresó la actriz Valentina Mühr.

Con informaciòn de: VN